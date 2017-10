Surge en Facebook perfil que promueve separación de estados norteños en México

Bajo el argumento que es la zona más industrializada del país.

MÉXICO – Un perfil den Facebook bajo el nombre de República de México del Norte promueve la independencia de esa región del país, argumentado que es la más industrializada.

El proyecto denominado “Aridoamérica” destaca que la región norte es la que tiene mayor índice de productividad económica, en contraste con las zonas del sur.

Los estados que promueve la página que se separen del resto del país son: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango y las dos Baja California, por ser los más industrializados, según destaca uno de los textos.

“El proyecto, esta hecho para y por aridoaméricanos, no políticos, no racistas, no violentos. El proyecto Aridoamérica es un proyecto civil de hombres y mujeres que no deseamos el servilismo del centralismo”, destaca en el perfil.

Las reacciones a esta “iniciativa” tiene diversas reacciones, van desde los que apoyan hasta los que crítican el proyecto, ya que no le ven futuro.

Según, la página República de México del Norte existen dos artículos en la Constitución que les permitiría consolidar la separación, pero no dan mayores detalles.

El perfil, que ya cuenta con cerca de 50 mil seguidores, a unos días de su creación, surgió tras el referendo sobre la independencia de Cataluña.