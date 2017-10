Conoce el portal de citas tipo “Tinder” exclusivo para católicos

Si sueñas con casarte de blanco, frente a un altar, tener varios hijos o estás en contra de los anticonceptivos, esta es una buena opción para encontrar a tu otra mitad

Cuando parece que Roma está por incendiarse, asoma una idea salvadora, al menos para aquellos bienintencionados que se cansaron de circular por las redes de citas con la esperanza de encontrar una relación “seria”, y no solo sexo. Aunque en ese sentido el escepticismo gana a la mayoría de los usuarios, es cierto que hay quienes llegan a las plataformas y aplicaciones de moda, buscando matchear con alguien real para fundar un vínculo duradero. Claro, solo que en la jungla hay un/a santo/a por cada cien “herejes”.

Ante ese panorama, un grupo de jóvenes laicos católicos tuvo una brillante idea: crear un portal de citas en español para solteros que comulguen con los valores de la Iglesia y que fundamentalmente quieran casarse. Así es que ya está online MatchCatolico.com, una propuesta “celestina” (sé que la metáfora acá no cabe) que sin dudas marcará una gran diferencia, ya que además de ofrecer un servicio totalmente gratuito, es profesional y seguro, según reza (valga más que nunca el verbo) en sus postulados.

“¿Esperas que tu futuro esposo o esposa comparta tus valores sobre el matrimonio y la familia? ¿Te importa si la persona con la que sales comparte tu fe católica y sus ideales? Si tu respuesta es sí, estas son buenas razones para unirte a un servicio de citas específicamente para los católicos en lugar de un sitio de citas genérico dirigido al público en general”, dice la página.

Claro que es muy fácil rasgarse las vestiduras virtualmente, y por escrito. Pero se supone que la plataforma tiene un filtro contra pecadores y mentirosos. Para resguardar la esencia de la propuesta, los interesados en registrarse deben contestar una serie de preguntas relacionadas no solo con sus hábitos y gustos sino también con su postura ante la visión de la iglesia en cuanto a matrimonio, sexualidad, y familia, que son ya sabemos, algo estrictos.

“Los perfiles indican el grado de compromiso de la persona con las principales enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la familia en varias áreas clave, incluyendo la actitud pro-vida y el rechazo al aborto directo, la castidad, la pureza, y la intimidad sexual reservada para el matrimonio, la fidelidad de por vida dentro del matrimonio, la apertura a los hijos dentro del matrimonio, el conocimiento de la fertilidad natural y el rechazo a la anticoncepción. Cada área de enseñanza se explica para que los miembros puedan indicar fácilmente su posición honesta. De esta manera puedes comenzar a ver si la persona que ha llamado tu atención es probable que aprecie los valores católicos sobre el matrimonio y la familia que te importan. No se trata de juzgar a nadie. Se trata simplemente de la transparencia al servicio de la complementariedad” aclara.

Si hay acuerdo de bases, los miembros pueden buscar, ver, y enviar mensajes a otros usuarios sin ninguna restricción, al revés de los portales de pago que no permiten conectar, a menos que se esté suscrito. “Lo que se necesita es una manera de salir, de conocer gente nueva que comparte tu fe y valores católicos, hacer nuevos conocidos y formar nuevas amistades. De esta manera puedes cooperar activamente con el Espíritu Santo, ya que Él te guía hacia el cumplimiento de tu vocación al matrimonio y a la familia” explicaba en una nota el mentor y director del portal Matthew Nichols, graduado del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. “Lo que se necesita es una manera de salir, de conocer gente nueva que comparte tu fe y valores católicos, hacer nuevos conocidos y formar nuevas amistades. De esta manera puedes cooperar activamente con el Espíritu Santo, ya que Él te guía hacia el cumplimiento de tu vocación al matrimonio y a la familia. Queremos que este servicio encarne una verdad más profunda y una moral católica auténtica, como lo expresa San Pablo, quien animó a los cristianos de su tiempo a ‘hacerse servidores los unos de los otros humildemente en el amor. Con este servicio 100% gratis esperan brindar un canal para que otros puedan alcanzar sus sueños y realizar su vocación dada por Dios'” agregó.

Además del match virtual, el portal organiza encuentro reales durante todo el año en diferentes lugares con actividades no necesariamente religiosas (las anuncian en su perfil de FB). No sé si cuenta con la bendición del Papa, pero no tardará en llegar.