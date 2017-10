¿Quién obtendrá su boleto al Mundial en la eliminatoria de Sudamérica? Esta es nuestra quiniela

Los expertos de La Opinión y El Diario te comparten a sus favoritos para seguirle los pasos a Brasil en el Mundial de Rusia 2018

La nohe de este martes se habrán definido los últimos boletos directos de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018, así como la selección que disputará el repechaje frente a Nueva Zelanda. la gran incógnita es si Argentina, con todo y Lionel Messi logrará su clasificación a la Copa del Mundo o quedará fuera de la justa mundialista.

La contienda será bastante cerrada y dramática para la última jornada, pues aún son seis equipos los que pueden acompañar a Brasil en tierras mundialistas: Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay.

El equipo de expertos de Deporte de La Opinión y El Diario te compartimos nuestros pronósticos.

Juan Mesa

Van Uruguay, Perú, Paraguay y Chile

Pierden Colombia y Argentina. Chile también pero la diferencia de gol es mayor a la colombiana

Rubén Marín Limón

Pasan Uruguay, Chile y Perú. Repechaje: Argentina

La pregunta básica de esta última fecha de las eliminatorias en Conmebol es si Argentina se meterá a Rusia 2018. La respuesta es sí, pero lo hará por la aduana del repechaje. El combo sudamericano se completará para los cupos directos con Uruguay, Chile y Perú, que volverá a un Mundial desde España 82, dejando a la ‘Albiceleste’ en posición de buscar su boleto ante Nueva Zelanda.

Ricardo López-Juárez

Argentina obtendrá su boleto.

Histórica mente, los grandes futbolistas hacen el trabajo. Lionel Messi ayudará a la Albiceleste a ganar en Quito y meterse al Mundial. El gran fracaso será Colombia, que tiene que medirse a un equipo embalado y crecido. Al ganar sus juegos de este martes, amarrarán su lugar en Rusia 2018 Uruguay, Perú y Argentina, y Chile, con empate en Brasil, obtendrá el medio boleto.

Clasifican directo: Uruguay, Argentina y Perú. Chile clasifica al repechaje.

Ángel Soto

¿Creer en la lógica?

No es nada en contra de los aficionados y mis amigos argentinos, pero debo reconocer que ver a la millonaria selección de Lionel Messi eliminada de la Copa del Mundo y a Perú como invitada a una fiesta a la cual no acude desde 1982, me seduce. Sin embargo, dudo ocurra. Argentina está repleta de individualidades de alto calibre y en momentos como este es cuando emergen. De hecho, de llegar al Mundial, sin duda se le debe considerar como favorita al título.

Clasifican directo: Uruguay, Argentina, Colombia. Paraguay avanza al repechaje.

Germán Díaz Hampshire

No habrá sorpresa no decepción histórica. La presión de todo un país y de aficionados por varias partes del mundo cae como loza sobre Jorge Sampaoli, incluso sobre el propio Lionel Messi, el cual parece asumir el reto de toda la responsabilidad albiceleste. Argentina se impodrá a Ecuador en Quito y avanzará de forma directa a Rusia 2018 y aún cuando fuera por la vía del repechaje, su boleto está asegura en tierras mundialistas. Colombia y Uruguay seguirán también los pasos de la albiceleste y Chile conseguirá una segunda agónica oportunidad a través del repechaje.

Perú, que ya espero 35 años, estará en “stand by” por otros cuatro más y a Paraguay no le alcanzará en esta ocasión.

Clasifican directo: Uruguay, Colombia y Argentina. Chile alcanzará el repechaje.