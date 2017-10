VIDEO: Golpea y arrastra a su pareja por la calle, pero algo contundente ocurre

¿Cuántas veces te has hecho de la vista larga ante incidentes de violencia?

La “ley del silencio” es la que muchas veces impera en casos de violencia intrafamiliar.

Cuando ya no se puede hacer nada, no es raro escuchar que los vecinos sabían de escenas violentas previas, pero que prefirieron no involucrarse, ya que esos asuntos se resuelven entre pareja.

Pero un incidente en Perú muestra el otro lado de esta realidad.

Una vecina fue quien salvó, este domingo, a una mujer de las garras de su pareja abusadora. Cansada de escuchar los ataques del hombre a la mujer, decidió grabar la más reciente escena, reportada en el exterior de la vivienda de la pareja en Lima, Perú.

Luego de que Micaela de Osma, de 23 años, amenazara con abandonar a Martín Alonso Camino Forsyth, de 29, éste la emprendió violentamente contra la chica, la amenazó con un cuchillo y la arrastró por el suelo cuando intentó escapar.

“Me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular”, dijo De Osma al diario La República.

Según el testimonio de la sobreviviente, fue entonces cuando accedió a darle el teléfono para poder escapar del apartamento.

Luego de correr, aproximadamente, una cuadra, el hombre la interceptó y comenzó a jalarla.

Los gritos de la mujer alertaron a vecinos. Pero fue Anahí Aguilar quien confrontó con cámara en mano al abusador en las escaleras del edificio.

“Él es agresivo, grita siempre. Pero de que me pegue y me amenace con un cuchillo, es la primera vez. Casi me mata”, agregó la víctima.

“Esta no es la primera vez que esto ocurre´, pero esperamos que sea la última. Quiero dejar constancia de esto porque temo por Micaela y por mí”, dijo Aguilar por su parte.

La fiscal distrital de Miraflores, Janet Bernal, dirige la pesquisa del caso.

Al ser abordado por la prensa mientras era detenido, el acusado se mostró irónico en sus declaraciones.”Disculpa, me estoy yendo a misa ahora. Me estoy yendo a confesar”.