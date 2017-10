Abre en Osceola centro de ayuda para afectados por el huracán María

Un Centro de Recepción provisto por el gobierno del Condado Osceola abrió el pasado viernes, en el Osceola Heritage Park, en Kissimmee, para atender de forma directa a las personas que llegan desde Puerto Rico a la Florida Central, como una alternativa local al centro del aeropuerto de Orlando.

Brandon Arrington, presidente de la Junta de Comisionados del Condado Osceola, Vivian Janer, comisionada de Osceola y José Álvarez, alcalde de la ciudad de Kissimmee, entre otras autoridades locales hicieron el anuncio oficial para facilitar la información a los recién llegados.

“El Condado de Osceola reconoce la necesidad de servicios y estamos comprometidos a ayudar tanto como podamos. Sin embargo, esta es principalmente una situación en la que el estado y el gobierno federal pueden aportar recursos más sustanciales a este esfuerzo humanitario, dijo Arrington.

En ello coincidió Álvarez: “queremos que tengan trabajos de buena paga, sabemos que vienen muchos profesionales, pero necesitamos ayuda del estado”.

Hasta este centro llegó la puertorriqueña Yeilyn Vega Díaz, quien llegó a Kissimmee con su abuela, su mamá, su pequeña hija, su hermana y su cuñado.

“Lo que más me preocupa, que estoy embarazada, tengo a mi nena, perdí mi trabajo, los daños allá son muchos. Mi ginecólogo no me podía atender por falta de luz y agua y me tuve que venir acá. Ahora nos estamos quedando con unos tíos que nos están ayudando, por eso necesitamos las ayudas, no tenemos nada aquí”, aseguró Vega Díaz, originaria del pueblo de Juncos, en Puerto Rico.

Con todo, ella guarda la esperanza de que todo marche bien: “no sabemos si nos quedamos uno o dos años, si mejora las cosas en Puerto Rico, o si me tengo que quedar aquí, que así sea”.

Mari Rodríguez, consultora de beneficios de Health Insurance Store, estuvo asistiendo a familias con orientación y también con calidez humana.

“Ayudamos a las familias con los trámites de Medicare, cambio de dirección, estampillas de comidas, Medicaid, le ayudamos a conseguir ayudas de emergencia, buscamos todas las facilidades. Necesitan el apoyo de nosotros y calor humano y eso es lo que hacemos aquí, tratamos a la gente como si fueran de nuestra familia”.

Las personas pueden reunirse con miembros de agencias como el Concilio de Envejecientes del Condado Osceola, Community Hope Center – IDignity, Osceola Community Health Services, Community Vision, Park Place Behavioral Health Care, Osceola County Human Services, Health Insurance Store, Florida Department of Health, Osceola County School District, LYNX, Career Source, Goodwill Industries, Family Physicians Group, Cornerstone Hospice, Valencia State College y Carrousel Therapy Center.

El centro está ubicado en 1000 Bill Beck Boulevard. Atenderá todos los días, de 10 am a 4 pm.

“He recibido muchas solicitudes de ayuda de la gente,” dijo Viviana Janer, comisionada de Osceola. “Estamos haciendo lo que podemos tan rápido como podemos… Pero necesitaremos ayuda de las agencias locales, del Estado y del gobierno federal para proveer la vivienda, la educación y el cuidado de la salud de las personas cuyo extraordinario espíritu es tan inspirador frente a este tipo de adversidad”, dijo Janer.

—

Asistencia telefónica

Las personas que necesitan ayuda pueden llamar al 211, que los conecta a servicios disponibles en el centro de la Florida, y a la línea de asistencia del Condado Osceola al 407-742-8598.