Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Sábado 14 de octubre

Donaciones para Puerto Rico

La cadena El Mesón Sandwiches invita a un evento de donación en apoyo a los afectados por el huracán María en Puerto Rico. Las donaciones que se reciban, en The Florida Mall’s Dining Pavillion, serán canalizadas en Puerto Rico y distribuidas vía las tiendas que la cadena tiene en la isla. El sábado 14 de octubre de 9 am a 4 pm. Se solicita agua embotellada, fórmula y toallitas para bebés, baterías, productos de limpieza, comida y lecha enlatada, repelentes, pañales para bebé y adulto y artículos de higiene y limpieza.

Bruno Mars

El superestrella Bruno Mars se presenta en el Amway Center de Orlando (400 W. Church St., Orlando) este sábado 14 de octubre a las 8 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com

Domingo 15 de octubre

Pruebas gratis de detección de VIH/sida

Con motivo del Día Nacional Latino para la Concientización del Sida, la Federación Hispana junto a las organizaciones Hope and Help, Miracle of Love, Latidos y el Orlando Immunology Center invitan a todos a hacerse la prueba de detección del sida el domingo 15 de octubre, a partir de las 4 pm, en el Latin Food Trucks de Kissimmee, ubicado en el 5811 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee. También puede acercarse a algunos de los puestos ubicados alrededor del Lago Eola el sábado 14 con motivo del Orlando Pride. Para más información visite www.Facebook.com/HispanicFedFl.

Ricardo Arjona

El famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona llega al Amway Center (400 W. Church St., Orlando) este domingo 15 de octubre a las 8 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com

Martes 17 de octubre

Government Academy de la Ciudad de Orlando

El comisionado Tony Ortiz invita a una serie de cursos para que la comunidad entienda mejor cómo funcionan el recaudador local de impuestos y las escuelas públicas (17 de octubre, 6:30 pm) y la ciudad de Orlando (24 y 31 de octubre, 6:30 pm). Llamar para confirmar: 407-246-2899

Jueves 19 de octubre

Celebración de la Hispanidad

La escuela Liberty High School (4250 Pleasant Hill Rd, Kissimmee, FL 34746) invita a su festejo con motive del Día de la Hispanidad. Este jueves 19 de octubre de 5 pm a 7 pm.

Sábado 21 de octubre

Feria comunitaria y de salud

Una feria con participación de comerciantes del área y con servicios de pruebas médicas, exámenes de la vista y audición y entretenimiento y área de juegos para los niños se realizará en el estacionamiento del Supermercado Sedano, en 5660 Curry Ford Rd, Orlando. A cita es el sábado 21 de octubre de 10 am a 2 pm. Informes: 321-368-2442

Jueves 26 de octubre

Santana

El legendario rockero y virtuoso guitarrista Carlos Santana se presenta en el Amway Center (400 W. Church St., Orlando) este jueves 26 de octubre a las 7 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com