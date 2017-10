Bono de U2 se rinde ante Messi: “Él demuestra que Dios existe”

La banda irlandesa ofreció un concierto en el Estadio Único de La Plata, en Argentina, luego de que la albiceleste consiguiera su pase al Mundial

El recital que brindó U2 anoche en el Estadio Único de La Plata será recordado por todos los presentes como un momento en el que la mística futbolera y la del rock convivieron en plena armonía . Y es que antes de que la banda irlandesa comenzara su show, en las pantallas gigantes del estadio se transmitió el encuentro Argentina – Ecuador por las eliminatorias de cara al Mundial de Rusia 2018.

Por eso, ante el triunfo argentino, muchos esperaban escuchar qué tenía para decir Bono , el líder de la banda. “Gracias por Lionel Messi. Él demuestra que Dios existe”, expresó el cantante a poco de comenzar el show, y se refirió también a la extraña alquimia de deporte y música que reinó en esta noche. “Recemos por que cada noche de rock nos rindamos a la música y al otro. Esto es grandioso”, expresó.

Luego llegó el momento de homenajear a otro grande, pero en este caso de la música. Antes de cantar una estrofa del clásico “Heroes” de David Bowie, Bono pronunció sus primeras palabras en castellano en lo que iba de la velada. “Vean las estrellas”, pidió al público.

Más tarde, el cantante se refirió a las Madres de Plaza de Mayo con una frase: “En Argentina, buscaban los cuerpos de sus hijos”. Lo inmediato fue el comienzo de “Mothers of the disappeared”, tema que cierra The Joshua Tree y que fue inspirado por las mujeres que luchaban por recuperar a sus hijos en Nicaragua y El Salvador, en medio de sangrientas dictaduras. “¡Presente! ¡Presente!”, gritó en castellano, para luego agregar: “¡El pueblo vencerá!”.

“Les dedicamos esta canción a las mujeres de nuestro staff, a las que conocemos, a las que ustedes conocen, a las que están presentes, a las que resisten, a todas ustedes”, dijo el cantante antes de introducir “Ultraviolet”, del disco Achtung Baby!. Al igual que como vienen haciendo en toda la gira, por las pantallas fueron desfilando distintas mujeres -desde Ellen DeGeneres y Hillary Clinton hasta Susana Trimarco-, e imágenes de las marchas del #NiUnaMenos y del colectivo punk feminista Pussy Riot.

Antes de interpretar “One”, sobre el final de la velada, Bono habló de unidad: “Acá en Argentina no son de izquierda ni de derecha; son una gran Argentina y tienen mucho futuro cuando todos trabajan juntos. ¡Hay una sola Argentina!”.

Al despedirse, el cantante descorchó un espumante e invitó a brindar por Lionel Messi. La primera gran noche de U2 en La Plata ya era historia.