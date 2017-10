Centros de Ayuda reciben a cientos de familias boricuas que llegan a la Florida Central

La puertorriqueña Mara Olivo y sus sobrinas recién llegadas de Puerto Rico buscaban información sobre los requisitos para las escuelas, ayuda para asistencia de alimentos y esperaban encontrar apoyo para que sus sobrinas cuenten con un apartamento en el futuro y logren salir adelante en su nuevo hogar permanente, en Orlando.

Ella como otros cientos de familias recibieron asistencia en el Centro de Ayuda para Desastres en el Aeropuerto de Orlando (MCO), una iniciativa del gobernador de Florida, Rick Scott, para atender el éxodo de familias boricuas afectadas por el huracán María.

“Allá en Puerto Rico perdieron su casa, aquí Dios nos mandó a tener misericordia con los nuestros y estamos para apoyarlos. Mi familia se extendió, somos como ocho en la casa”, dijo Olivo y agregó que les dieron información en el centro. “Pensábamos que podíamos llenar aplicaciones aquí, era para orientación y dejamos teléfono de ella, que la van a llamar. Para Puerto Rico y Florida es la primera vez en todo este desastre. Esperamos en Dios que todo se dé en tiempo porque sabemos que esto es largo plazo”.

De acuerdo a cifras estatales, más de 10,000 personas han llegado a la Florida desde Puerto Rico, donde los residentes aún sufren los estragos de la falta de energía eléctrica y agua, escasez de alimentos y gasolina y ayuda insuficiente, o ninguna, del gobierno.

El centro de ayuda ubicado en el primer piso del Terminal A del aeropuerto de Orlando opera con personal de la Cruz Roja Americana, que recibe a los boricuas.

Allí hay mesas de varias agencias de asistencia como la Oficina de Asistencia Local para Hispanos (HOLA), la organización sin fines de lucro Latino Leadership, Inc., Salvation Army, distritos escolares locales y departamentos de salud, entre otras.

Maritza Sanz, presidenta de Latino Leadership, dijo sentirse conmovida y preocupada por la gran necesidad que tienen las personas, que están llegando con “lo puesto” y buscan ayuda inmediata y urgente para comida, medicinas, ropa y vivienda. “La gente nuestra está pasando hambre y eso jamás lo habíamos visto, en otras ocasiones, hemos ayudado a otros países, pero esto nunca”, dijo.

Las personas incluso están llamando desde la isla buscando qué tipo de ayuda existe en Florida. “Recibimos al menos 75 o más llamadas diarias, y la primera pregunta es qué ayuda para vivienda hay. Y les recomendamos a quienes tengan un familiar o un sitio donde quedarse lo hagan”, dijo Sanz.

En el centro asisten con voluntarios a llenar los formularios para asistencia social de cupones de alimentos, han podido proveer a algunas familias de alimentos a su llegada y con la ayuda solidaria de activistas y grupos de ayuda van resolviendo situaciones particulares.

Y también hay ayuda psicológica, que es indispensable en estos casos. La puertorriqueña Ingrid Cruz, psicoterapeuta licenciada, da consejería a los que llegan al centro, pero la demanda es tanta que está buscando colegas voluntarios se unan a esta labor.

“Hay personas que vienen llorando al contar sus historias, están teniendo pesadillas, sufriendo de depresión, ansiedad, ataques de pánico. Tenemos que aliviar esa ansiedad, necesitan ser escuchados, sentirse apoyados, necesitan amor incondicional. Que se los escuche con empatía”, dijo Cruz.

Hizo un llamado a psicólogos, consejeros licenciados, psiquiatras y médicos a que se solidaricen y ofrezcan su tiempo pro bono a estas familias. Pueden comunicarse con Cruz al: 407-721-0900.

Por su parte, Jaclyn Vélez, gerente de recursos humanos del Distrito Escolar del Condado Orange (OCPS, por sus siglas en inglés), dijo que estaban brindando asistencia sobre el proceso de registro de estudiantes y sobre opciones de trabajo en el distrito.

Para ello, indicó que muchos maestros y profesionales que quieran solicitar empleo en este distrito pueden llenar su solicitud en el sitio web www.ocps.net.

Las familias también encuentran palabras de solidaridad, sonrisas, abrazos. Giorgina Pinedo-Rolón, asistente de la directora de la Oficina de Relaciones Humanas y Asuntos Comunitarios de la Ciudad de Orlando, abrazó a una señora de edad, conmovida por su fragilidad en busca de ayuda.

“Quería un abrazo y hablar con alguien. Está sola y le di mi teléfono para que me llame cuando ella quiera. Personalmente me ha tocado el alma, porque ves personas que lo tenían todo, la mayoría tenían sus negocios, han perdido sus trabajos, y vienen aquí con una esperanza de empezar de nuevo. Es difícil, no sabe qué hacer, donde vivir, pese a que algunos tienen familiares aquí, otros no”, dijo la ejecutiva.

Dentro de los servicios que provee esta agencia se encuentran: contacto con organizaciones del gobierno y comunidad, asistencia para solicitar seguro médico, cupones de alimentos, acceso a computadoras e información de oportunidades de empleo, entre otros.

Pinedo-Rolón enfatizó que es difícil para muchas familias pedir ayuda, pues nunca se habían visto en esta situación: “han venido familias con personas mayores, sus padres, abuelitos, personas con cáncer, con necesidades médicas, para la transferencia de sus seguros médicos, están pidiendo información de trabajo y cupones de alimentos. Algunas personas nunca habían usado esas asistencias. Hay muchos profesionales, ingenieros, maestros, mecánicos, de todo tipo, están listos, con ganas de trabajar”.

El Servicio de Transportación Pública LYNX ofrece un pase de 30 días gratis a las familias.

Aquellos que deseen pueden llamar a la oficina de HOLA: 407-246-4310. La oficina está ubicada en 595 North Primrose drive, Orlando.

Además, el Condado Orange creó la página “Unidos Hacemos Más” en su sitio web (espanol.ocfl.net) para brindar ayuda y apoyo a los esfuerzos a los boricuas que llegan a la región, compartiendo información relevante de sitios del gobierno de Puerto Rico, organizaciones comunitarias y eventos para recaudación de donativos y fondos para aliviar la crisis humanitaria en la isla.

La organización Latino Leadership y la Cámara de Comercio Hispana del Estado de Florida han recibido a familias de la isla y junto a voluntarios están asistiendo con información de educación, empleo, asistencia de vivienda, alimentos, artículos de emergencia, y hasta consejería mental que muchos necesitan en estos momentos tras lo que están viviendo. La ayuda se da en el local de Latino Leadership, en 8617 E. Colonial drive, suite 1200, Orlando, en el Centro de Respuesta para Familias de Puerto Rico.

Pueden llamar para más información y ser voluntario al teléfono 407-895-0801 o visitar http://www.PrFamilyResponse.com.

Por su parte, Amy Mercado, representante estatal de Florida, visitó Ponce en Puerto Rico y regresó con “los deseos de ayudar a la isla y a los que llegan aquí en busca de un nuevo comienzo… Antes ya teníamos gente que estaba llegando aquí, por la economía difícil de la isla… y ahora serán más, no tienen luz y recursos, la ayuda humanitaria no está llegando, vendrán más”. Por ello, espera que su petición en conjunto con otros legisladores se dé con centros de alivio en cinco condados para atender bajo un solo techo a las familias.

“Para conocer cómo son las cosas aquí, son muy diferentes, es importante tener los recursos en un solo sitio, si ya vienen traumatizados lo que menos quieren hacer es visitar diferentes sitios, así que esperamos contar con todos los recursos y asistencia de salud, vivienda, trabajo y lo que necesite bajo un solo techo”.

De igual forma, Darren Soto, congresista del Distrito 9 de Florida, dijo estar impactado tras su recorrido en partes de Utuado, Puerto Rico, y lo que vio junto a fotos están en un reporte al Congreso y FEMA.

“La mayoría de la isla está sin electricidad, comida, agua, muchas calles destruidas. Necesitamos más apoyo para helicópteros, para tener provisiones por aire, necesitamos más opciones para viajar a otras áreas…, trabajar con cruceros para ser posible”.

Y Soto no descartó entre sus planes abrir un centro de refugio para quienes no tengan dónde vivir cuando lleguen de la isla: “entiendo que hay mucha gente en esta área abriendo sus casas, si es necesario podemos hacer un refugio también, puede estar en el Osceola Heritage Park si determinamos que hay una gran necesidad”.

—

Voluntarios para dar ayuda psicológica

Se necesitan psicólogos, consejeros licenciados, psiquiatras y médicos para apoyar pro bono a los boricuas afectados. Si quiere ayudar llame a Ingrid Cruz al 407-721-0900.

—

Línea de ayuda y oficina de HOLA

Quienes necesiten información y opciones de asistencia llamen a la oficina de HOLA al 407-246-4310 o acudan a 595 North Primrose Drive, Orlando.

—

Si quiere ayudar

Pueden llamar para más información y ser voluntario al teléfono 407-895-0801 o visitar www.PrFamilyResponse.com