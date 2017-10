Lionel Messi suma cinco tripletes con la selección de Argentina

El delantro del Barcelona es actualmente el máximo goleador de la albiceleste con 61 anotaciones

Los más críticos de Messi dicen que ya era tiempo de que tuviera una actuación como la de Quito, en la que con tres goles comandó a su selección a obtener un triunfo vital para clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

Ciertamente, no han sido pocas las ocasiones en la que el astro del FC Barcelona naufraga junto a sus compañeros con la Albiceleste. Es claro que Messi no ha sido tan brillante con su selección como lo suele ser con el FC Barcelona, pero tampoco es verdad que con Argentina no haya sido relevante antes.

Prueba de ello es que el triplete del martes en Quito es el quinto que registra Lionel con la Selección Nacional de Argentina, aunque los anteriores cuatro los cosechó en juegos amistosos. No hay ningún futbolista que haya podido conseguir eso en la brillante historia de la Selección pampera.

Y es que no es fácil marcar tres tantos en un mismo partido internacional, y así lo deja ver con Argentina algunos astros emblemáticos hayan quedado lejos de esas cifras, como Diego Armando Maradona, que sólo lo hizo una vez en un amistoso ante Austria en Viena, el 21 de mayo de 1980, o Mario Alberto Kempes, que jamás pudo conseguirlo.

En total Messi lleva marcados 61 goles con la casaca nacional de Argentina, lo que le vale ser el máximo goleador histórico, superando los 54 tantos acreditados por Gabriel Batistuta.

De esos 61 tantos, la tercera parte (21) los hizo en juegos eliminatorios de Copa del Mundo; además anotó ocho veces en Copas América y cinco en Copas del Mundo, completando sus cifras con 27 tantos en juegos amistosos.

MESSI Y SUS TRIPLETES CON LA ALBICELESTE