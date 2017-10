Mila Kunis tiene como tradición no darles regalos de navidad a sus hijos

La actriz decidió que será mejor donar los regalos a hospitales para niños

En una entrevista reciente la actriz de 34 años, Mila Kunis ha revelado que no le dará regalos de navidad a sus hijos Wyatt, de tres años y Dimitri de uno.

“No habrán regalos para los niños en esta Navidad“, le dijo Mila a ET. Cuenta la actriz que la decisión la tamaron en conjunto con su esposo, porque cuando los niños tienen una edad tan corta realmente no entienden ni aprecian los regalos que puedan recibir. “Ellos solo están esperando recibir cosas“, aclaró la esposa de Ashton Kutcher.

Por esta razón le han suplicado a sus padres, los abuelos, que no den regalos de más. “Les hemos dicho que escojan solo un regalo. De lo contrario vamos a dar lo recibido como donación a hospitales para niños“.