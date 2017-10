¿Project One o Aston Martin Valkyrie?

Los deportivos más radicales de esta época.

Hace algunos años debutaban casi al mismo tiempo tres ejemplares que hacen sentir orgullosa a la industria, el Ferrari LaFerrari, McLaren P1 y Porsche 918. Desde ese entonces, muy pocos son los autos que se pueden considerar a ese nivel, sin embargo, 2017 será recordado por haber sido testigo del nacimiento de la nueva generación de HyperCars con dos modelos fundadores: Project One de Mercedes-AMG y, por su parte, Aston Martin con el Valkyrie. Ha llegado el momento de ponerlos frente a frente y decidir cuál es nuestro favorito.

Diseño

Ambas creaciones han sido pensadas y llevadas a cabo para ser autos para poder llevar en la calle. Mientras que podemos decir que el Project One presume de formas poco más conservadoras y podría ubicarse perfectamente entre autos como LaFerrari y el Koenigsegg One:1, su contraparte, el Aston Martin Valkyrie se muestra mucho más futurista y arriesgado. En ambos casos toda la silueta se centra en la aerodinámica, el alto rendimiento y el desempeño máximo. Para los que admiran la estética por sobre cualquier otro rubro, seguramente también se sienten satisfechos con los resultados finales. Ganador: Aston Martin Valkyrie.

Motorizaciones

Los detalles acerca del motor del Aston Martin no han sido dados a conocer, pero sabemos que la planta de poder principal es un desarrollo de Cosworth. Se trata de un V12 de 6.5 litros de desplazamiento que entrega alrededor de 820 caballos de potencia. No podemos olvidar que también cuenta con un sistema KERS, de recuperación de energía, con lo que se añaden algunos caballos de fuerza, alcanzando los 1000 hp, aproximadamente. Si a lo anterior le agregamos que el peso del auto es de 1000 kgs, la relación peso potencia es de 1:1. Por su parte, el Project One lleva un tren motriz basado en el V6 que utilizan en el equipo oficial de F1. Esta planta de poder puede girar hasta las 11,000 rpm y cuenta también con el soporte de cuatro motores eléctricos. Al final, la potencia total supera los 1000 hp y hay que señalar que también puede funcionar en modo totalmente eléctrico (16 millas). Ganador: Mercedes-AMG Project One.

Interiores

Ambos súper deportivos llevan pantallas desde donde se gestionan muchas funciones. El mismo caso con los volantes rectangulares y los asientos de carreras. La posición de manejo en el Aston Martin es más al estilo de la Fórmula Uno, donde el piloto va casi acostado. También en el Valkyrie se encuentra una pantalla en el volante desmontable. Dicho lo anterior, todo indica que el acceso a la cabina es mucho más fácil en el modelo de Mercedes-AMG. Ganador: Project One.

Disponibilidad y precio

Los Hypercars son más que exclusivos, por lo que se sabe que la producción de estos autos es muy pequeña. Se dice que al Project One ya se ha agotado antes de salir a producción, lo que significa que las 275 unidades ya tienen dueño… y precio: 2.3 millones de dólares. El Aston Martin Valkyrie tendrá una producción total de 175 unidades, 150 para la calle y 25 con especificaciones especiales para la pista. El precio oscilará entre los 1.6 y 3.9 millones de dólares. Y sí, también está agotado. Ganador global: Project One.