Tras el escándalo de Harvey Weinstein, Ben Affleck fue acusado de “mentiroso” y acosador

El actor condenó el comportamiento del productor sin pensar que le iban a recordar cuando él manoseó a una conductora de TV

Luego de que las publicaciones The New York Times y The New Yorker sacaran a la luz uno de los secretos mejor guardados de Hollywood – las múltiples denuncias de acoso sexual contra el magnate Harvey Weinstein -, diversas estrellas salieron a manifestar su repudio por el accionar del productor. Una de esas figuras fue Ben Affleck, quien alcanzó la fama en 1997 gracias a que Weinstein produjo con Miramax el film En busca del destino, el drama que el actor co-escribió y co-protagonizó con su amigo Matt Damon y que les dio el ansiado Oscar.

A través de un comunicado en Twitter, Affleck calificó el comportamiento de Weinstein como “completamente inaceptable” y llamó a la reflexión:

“Necesitamos ser mejores a la hora de proteger a nuestras hermanas, amigas, compañeras de trabajo e hijas. Tenemos que apoyar a aquellas que dan un paso al frente, condenar esta clase de comportamiento cuando lo veamos y ayudar a asegurarnos de que hay más mujeres en posiciones de poder”, escribió el director de Argo. Sin embargo, sus dichos le terminaron jugando en contra, dado que las actrices Rose McGowan y Hilarie Burton denunciaron a Affleck de “mentiroso” y acosador, respectivamente.

La respuesta de Rose McGowan:

McGowan, una de las víctimas de Weinstein, reaccionó con dureza ante el comunicado del actor. “Vete a la mi%#rda, Ben Affleck, tú mientes“, escribió en las redes, para luego explicar la razón de su exabrupto. Según la actriz, el ex de Jennifer Garner sabía de los abusos de Weinstein contra ella, y recordó cuando Ben le respondió “¡Mi%#da, le dije [a Harvey] que dejara de hacer eso!”, momentos después de que la actriz le compartiera el duro relato de violación que sufrió por parte del magnate. Por lo tanto, Affleck habría estado siempre al tanto de los abusos perpetrados por el productor, a diferencia de lo que asevera en su comunicado.

Ben Affleck fuck off — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 10, 2017

La actriz Hilarie Burton expuso un episodio de acoso:

Por otro lado, la actriz Hilarie Burton también tomó la palabra y publicó en las redes un video del año 2003 en el que, cuando entrevistaba a Affleck para el programa de MTV Total Request Live, el actor le apretó los pechos sin su consentimiento. “Era una chica por entonces”, recordó la intérprete, quien luego destacó el coraje de las víctimas que denunciaron a Weinstein: “Chicas, estoy impresionada por su valentía. Entonces yo me tuve que reír para no llorar. Les mando mucho amor“, escribió.

Las disculpas de Affleck. Ante la circulación del video, el actor decidió pedirle perdón a la actriz de manera pública. “Actué de manera inapropiada con la Señorita Burton y pido disculpas sinceramente“, escribió el actor en Twitter.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) October 11, 2017

Asimismo, los medios difundieron un video del año 2004 en el que Affleck también se propasó con la reportera canadiense Anne-Marie Losique, a quien obligó a sentarse encima suyo, para luego hacerle comentarios sobre su físico.