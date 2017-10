VIDEO: Interrumpe a pastor en servicio religioso y lo desenmascara por infiel

La madre de la supuesta amante no aguanta la furia

A una mujer se le salió “lo malo” en pleno servicio religioso cuando interrumpió al pastor para reclamarle el romance extramarital que mantenía con su hija.

Un video captó el momento en que la madre de la “amante” llega a la iglesia Word Fellowship Baptist Church de Prentiss, Mississippi, para confrontar al religioso.

La mujer acudió al templo, luego de que el pastor, supuestamente, amenazara a su hija con que acudiría a la Policía por ésta haberle reclamado que estuviera con ella y con otra por tres años.

El hecho, reportado este domingo, dejó al descubierto al pastor, identificado como Billy Walker.

“Luego de todo este tiempo tú vas a presentar cargos”, expresa la mujer visiblemente molesta.

“Y ella tuvo que agarrarte con otra mujer en la iglesia para finalmente molestarse”, agrega.

No se tienen detalles si hubo algún altercado violento previo que llevara al hombre a considerar acudir a las autoridades. Tampoco si ésa otra mujer a la que se refiere la madre es la esposa del pastor u otra feligrés.

Seguidamente, la fémina le pide a Walker que deje a sus hijos en paz.

“Yo soy madre, esa es mi hija. Ninguna madre de esta iglesia hará lo que yo he hecho por mi niña”.

“Tres años has estado burlándote de ella y ahora yo me entero”, continúa. De acuerdo con el Daily Mail, la esposa del religioso estaba sentada entre los asistentes al momento del hecho. No se ve a ninguno de los miembros presentes de la iglesia intervenir en la disputa; más bien observan sin expresar emoción.