7 cosas divertidas que aprendimos en el rodaje de “Jumanji: Welcome to the Jungle”

El próximo 20 de diciembre llega a las salas de cine de EEUU este remake de un clásico de los 90 y que fuera un éxito más en la carrera de Robin Williams

El año pasado, un número de reporteros visitaron el rodaje de “Jumanji: Welcome to the Jungle”. Durante la visita, tuvieron la oportunidad de de ver efectos especiales y hablar con todo el reparto de la película y se aprendieron muchas cosas de la película que es estrena en diciembre. Aquí algunas de ellas:

1. Dwayne Johnson la produce y es la estrella de la película

El actor americano confesó que cuando le dieron el guión, era la oportunidad para contar una gran historia. Para él, también fue la oportunidad de hacer una película basada en una historia que le fascinaba desde hace años. También confesó que cuando le llegó el guión, lo leyó y quedó fascinado. Como tenía un poco de tiempo entre películas, decidió hacerla.

2. Los cuatro actores principales son avatares

Durante la visita, los cuatro actores principales revelaron que serán avatares de cuatro estudiantes de bachillerato. Johnson va ser el avatar de un nerd de dieciséis años. Karen Gillan va ser el avatar de una muchacha poco social y rara, que no sabe cómo usar los poderes del avatar. Mientras Jack Black es el avatar de una joven hermosa que está obsesionada consigo misma y no sabe cómo controlarse cuando descubre que su avatar es gordo y más viejo. Kevin Hart es el avatar de un muchacho alto y deportista que es un bully y es completamente diferente a Hart.

3. Jack Black tiene canción para “Jumanji”

Durante la entrevista, Black reveló que estaba escribiendo una canción para la película. Cantó un pedazo, mostrando su lado cómico. Aunque dijo que era secreta, Black confesó que era difícil mantenerla. Y después, se burló de la canción, diciendo que era una colaboración con Nick Jonas, quien va estar en la película.

4. Algún diálogo es improvisado

Kevin Hart dijo que trabajar con Jack Black fue increíble porque pudieron jugar e improvisar. Pero dijo que todo lo que hacían era parte de los personajes. También reveló que era importante mantener lo que ya estaba escrito.

5. El Personaje de Nick Jonas es un misterio

El personaje de Nick Jonas es un personaje secreto. Hablando con Jonas, el actor indicó que los protagonistas no saben que hacer con él. Pero dijo que es un papel muy divertido, que tiene poderes muy buenos y no tan útiles. Para Jonas es también su primer papel en una película tan grande.

6. El productor Matt Tolmach reveló cómo encontró el escritor

La nueva película duró muchos años en preproducción. Tolmach adoraba la original y quería hacer algo nuevo y de este tiempo. Cuando llamó al estudio, le dijeron que sí. “Escribimos un guión pero no funcionó. Y después, conocí a un escritor con el que siempre quise trabajar y me dijo: ‘quiero hacer Jumanji’. A mí me fascinan los videojuegos y creo que puedo hacerlo”. Y después de la conversación, escribió el guión e inmediatamente, teníamos lista la película.

7. La película original tiene una parte especial para el reparto

Durante las entrevistas, Jonas contó cómo fue ver la película original. “Cuando tenía seis años, vi la primera. Mi abuelo la rentó en Blockbuster. Soy un fanático de Robin Williams”. Por su parte, Hart dijo: “Me fascina la original. Soy fan de Robin Williams y quiero que la gente sepa que esto no es un remake. Es una continuación de la serie. Uno no puede tocar lo que ya es excelente. Se tiene que hacer para la nueva generación que no vio la original”, Pero increíblemente, Black nunca vio la primera hasta que le dieron el guión. “Nunca la vi, pero cuando me llegó el guión, dije: ‘tengo que verla’, y Robin Williams es increíble. Esa actuación está en mi favoritas de Williams”.