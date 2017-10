Jane Delgado: “La batalla para perder peso es una obra de vida”

La autora da consejos de cómo alcanzar una vida más saludable

WASHINGTON – La doctora Jane Delgado conoce de primera mano los altibajos de la lucha contra el aumento de peso pero predica con el ejemplo, aunque asegura que perder peso y mantenerse saludable no es cuestión de un par de semanas o meses sino “una obra de vida”.

Delgado, de 64 años, lidera desde 1985 la Alianza Nacional para la Salud Hispana (NAHH), la principal organización de salud hispana de EEUU, y mañana viernes recibirá en Los Angeles (California) el “Premio Azteca” de 2017 de la Fundación Mexicoamericana para la Oportunidad (MAOF, por su sigla en inglés).

En entrevista con este diario, Delgado confesó que ella misma ha batallado contra el aumento de peso, pero logró perder 51 libras en un período de tres años y medio.

“No es algo de tres semanas, o seis meses, o porque viene una fiesta o alguien se va a casar. Es algo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida”, afirmó Delgado, de origen cubano.

Aunque parezca un concepto radical, Delgado apoya la idea de la doctora francesa, France Bellisle, de aguantar “un poquito de hambre” y aprender una nueva relación con la comida, lo que implica desarrollar nuevos hábitos y evitar situaciones que desencadenen el deseo de comer más de la cuenta.

“No es aconsejable comer en respuesta a un problema o para calmar ansiedades sino comer por placer y en moderación… es difícil hacer cambios en la vida, especialmente para las latinas que hacen mucho por otros, pero es necesario cuidarnos primero”, enfatizó.

Autora de numerosos libros sobre la salud, su más reciente, lanzado en inglés y español, “La nueva dieta sin trucos” (“The New No Gimmick Diet”), ofrece en siete capítulos consejos prácticos para perder peso y no recuperarlo. Las ganancias del libro en español se destinarán a más servicios de salud para la comunidad hispana en EEUU, según la NAHH.

La batalla contra el aumento de peso es una que, como Delgado, afrontan millones de personas en EEUU, un país en el que dos tercios de la población son considerados “obesos”.

Entre las mujeres adultas latinas, la tasa de obesidad es del 45% en general, pero entre las mexicanas es del 77%, según estadísticas de la Oficina de Salud de Minorías del Departamento de Salud.

La “industria” de las dietas mueve alrededor de $66,000 millones de dólares al año, con toda clase de productos que prometen pérdida de peso casi por arte de magia pero, según Delgado, lo que se requiere es mucha paciencia y perseverancia.

“Toda mi vida he sido gordita, pero he perdido 22% de mi peso y me siento bien. Lo hice lentamente, todo el mundo quiere perder 10 libras en dos semanas, pero no se hace… hay que tener cuidado con anuncios fraudulentos, porque hay productos que pueden ser peligrosos”, advirtió.

Pero a Delgado no le gusta la palabra “obesidad” porque, a su juicio, “se puede prestar a la confusión, y puede ofender a las personas que quieres educar sobre cómo relacionarse mejor con la comida”.

“En un país donde domina una cultura contra los gorditos, creo que es mejor ofrecer consejos prácticos, y por eso escribí este libro”, explicó Delgado desde su oficina en Washington.

La salud no es la única pasión de Delgado, quien también ha dedicado parte de sus esfuerzos para defender a los “Dreamers”, la cobertura médica bajo “Obamacare” y, más recientemente, la ayuda para los damnificados del huracán “María” en Puerto Rico.

Mañana, viernes, la MAOF le otorgará el “Premio Azteca” de 2017 por sus logros de vida, junto al congresista jubilado, Esteban Torres, y la activista comunitaria de AARP, Adriana Mendoza.

Psicóloga de profesión, Delgado ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el premio “Dr. Harvey Wiley” en 2015 de la Administración Federal de Fármacos y Alimentos (FDA) por la labor de NAHH para educar a la comunidad en el área de salud.

También fue seleccionada en 2016 como una de las 101 figuras hispanas más influyentes de EEUU, y es miembro activo de numerosas juntas directivas de prestigiosas organizaciones, incluyendo la de las Academias Nacionales de las Ciencias.

El próximo sábado, la NAHH realizará conjuntamente con los Centros de Salud Familiar de San Diego la onceava edición de “¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® , que durante todo un día ofrecerá al público talleres gratuitos de actividades físicas y nutrición para las familias hispanas.

El evento, que incluirá rifas, baile, y talleres de fútbol, tenis y zumba, se llevará a cabo en Memorial Park, contiguo a la escuela primaria Logan Elementary.

Consejos de Delgado para perder peso y no recuperarlo:

No es fácil ni rápido.- El aumento de peso es gradual para la mayoría de las personas, y perder peso implica cambiar la relación con la comida, además de hacer ejercicio.

Comer no es una “adicción”.- Alimentarse bien, evitando las comidas procesadas y cuidando las porciones, conlleva a una mejor salud a largo plazo. De vez en cuando, está bien “darse gustitos”, pero hay que planificarlos.

Un poquito de sobrepeso no es malo.- Estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las personas con un poco de sobrepeso –no bordando en la obesidad- tienen una mayor expectativa de vida.

Perder peso es importante, pero no lo único.- La pérdida de peso mejora la salud y ayuda a disfrutar más la vida, pero es apenas un área de los cambios que las personas deben hacer en su calidad de vida.

Es aceptable “tener un poquito de hambre”.- No hay “píldora mágica” para perder peso ni es cuestión de “tener voluntad” -es una combinación de factores culturales, biológicos y psicológicos-, pero es aceptable “tener un poquito de hambre”.