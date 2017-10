John Kelly: “Éste no es el mejor trabajo que he tenido”

El jefe de Gabinete asegura que no renunciará ni será despedido por el presidente Trump

El general John Kelly, jefe de Gabinete, negó estar frustrado con su trabajo, aunque no es el mejor que haya tenido, y descartó que vaya a ser despedido por el presidente Donald Trump.

“Éste no es el mejor trabajo que he tenido… fue cuando estuve en la Marina”, dijo en conferencia de prensa en la Casa Blanca, pero aclaró que no estaba frustrado. “No estoy frustrado con este trabajo; es el trabajo más duro que he tenido”.

Luego bromeó sobre su despido, como algunos medios habían adelantado. “Hablé con el presidente y no creo que vaya a ser despedido”, expresó con una sonrisa. “Tampoco voy a renunciar”.

Kelly aceptó preguntas en una inusual intervención en las conferencias lideras por Sarah Huckabee Sanders, donde el general retirado aclaró que los tuits del presidente Trump no hacen “más complicado” su trabajo. “No es mi trabajo confrontar al presidente”, expresó, luego de asegurar que cuando las cámaras lo capturan serio es porque está “pensando… y parezco enojado y frustrado”.

Fueron varios los temas que se abordaron, como el conflicto con Corea del Norte, sobre lo cual indicó que se seguirán los planes del mandatario republicano contra los ataues de la administración de Kim Jong-un, y consideró que los estadounidenses deberían estar preocupados sobre este asunto.

Expresó que algunas publicaciones de los medios de comunicación lo dejan “sorprendido”, ya que considera que hay información fuera de contexto y “errores en los reportes”. “Los medios son una de mis más grandes frustraciones”.

Luego lanzó un consejo a los medios: “Les daré el beneficio de la duda de que están operando fuera de contactos, con filtraciones… Pero sólo le daría un consejo: desarrollen mejores fuentes”.