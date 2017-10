“Wasted!”, la denuncia de Anthony Bourdain contra el desperdicio de comida

¿Qué harías si cada vez que abrieras la billetera se te cayera un tercio de tu dinero?

Un tercio de la comida que se produce en el mundo se desperdicia. En Estados Unidos más aún, un 40%. No sólo no termina en la boca de ningún humano, sino que ni siquiera se aprovecha para dar de comer a los animales, generar energía o hacer “compost” que podría servir de fertilizante. Simplemente termina en un basurero donde acaba descomponiéndose y generando metano, un gas 30 veces más perjudicial que el dióxido de carbono para el efecto invernadero que produce el calentamiento global.

Esta realidad, desconocida para muchos, incluso para aquéllos preocupados por el medio ambiente, fue la que llevó a Anthony Bourdain a producir el documental “Wasted! The Story of Food Waste” (“Wasted! La Historia de la Comida Desperdiciada”), que se estrena el 13 de octubre en cines de Estados Unidos.

El popular presentador de “Parts Unknown” aparece en diferentes momentos del film, pero deja el protagonismo a agricultores, chefs, productores de alimentos y empresarios del sector que, de diferentes maneras, están logrando utilizar comida “basura” y crear un negocio a partir de ella.

Uno de ellos es Mario Batali, chef famoso por sus apariciones en televisión y por su imperio gastronómico “Eataly”. Entre sus múltiples restaurantes, Batali tiene uno en Nueva York donde sólo se sirven productos que generalmente se desechan, como diferentes variedades de peces que caen en las redes junto a las especies más comerciales como el atún.

“Wasted!” también pone el punto de mira sobre las cadenas de supermercados, que sólo aceptan productos agrícolas que luzcan perfectos en sus estanterías. Debido a esa exigencia, los agricultores se ven obligados a desperdiciar gran parte de su producción aunque sea perfectamente segura para el consumo humano.

El documental también acusa el confuso sistema de etiquetado –“Best before, Use By, Best By, Use By…”–, que saca del mercado una enorme cantidad de alimentos cuando aún se pueden consumir. En Italia, Massimo Bottura –chef de Osteria Francescana, nombrado mejor restaurante del mundo en 2016– creó un comedor de beneficencia en el que se cocina con comida recogida de los supermercados.

Todo el mundo debería ver “Wasted! The Story of Food Waste”. Este documental nos abre los ojos sobre uno de los grandes problemas del siglo XXI: 1,300 millones de toneladas de comida se desaprovechan cada año en el mundo, valoradas en $218 mil millones de dólares, mientras que 800 millones de personas pasan hambre extrema en el planeta. Pero la película no se queda en la denuncia, sino que ofrece ejemplos de soluciones reales y le deja a uno pensando cómo comprar, cocinar, reciclar y comer mejor.

“Supongamos que cada vez que abres tu billetera, se te cae un tercio de tu dinero… O que tienes una compañía y un tercio de tu producción nunca llega al mercado. Estaríamos horrorizados. No lo admitiríamos. Eso es lo que pasa con la comida”, asegura la doctora Judith Rodin, ex presidenta de la Fundación Rockefeller, que financió el film.