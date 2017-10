“Chapeadora” lo rechaza porque vende tacos; la venganza de él no tiene precio

La historia cambia en cuestión de minutos…

Un experimento social realizado por el equipo liderado por el dominicano Rickstarr Ferragamo dejó al descubierto a una “chapeadora” en California.

El montaje iba dirigido a desenmascar a mujeres interesadas o, en la jerga dominicana, “chapeadoras”.

El video compartido en Facebook que sobrepasa las tres millones de reproducciones fue grabado en un puesto de tacos ambulante.

Ferragamo, que se se hace pasar como vendedor del negocio, se le acerca a la chica voluptuosa para sacarle conversación. Pero, ésta, desde el principio lo rechaza por su estatus de vendedor de esta comida.

Primero le dice que no tiene novio porque es lesbiana.

Cuando le pide el número, la mujer repite lo anterior y agrega que no quiere que le siga hablando porque trabaja vendiendo tacos.

“No me gustas, no me gustas, estás pobre”, expresa.

Sin embargo, la actitud de la chica cambia radicalmente cuando ve el supuesto auto de lujo del humilde trabajador. Entonces es ella quien insiste para salir con él.

Cómo termina este experimento; aquí lo puedes ver: