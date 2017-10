Estos son los nuevos damnificados con la última orden de Donald Trump

El Gobierno de Donald Trump anunció hoy que pondrá fin a los subsidios otorgados a las aseguradoras que ofrecen cobertura médica a personas amparadas bajo el Obamacare, lo que supone un gran revés para millones de estadounidenses.

La administración Trump dejará de reembolsar a las aseguradoras lo cual les permite ofrecer descuentos en los co-pagos y deducibles a las personas de bajos recursos. Estos reembolsos se conocen como pagos de reducción de costos compartidos, o CSR.

Como las compañías de seguros todavía tienen que dar los descuentos a los clientes de bajos ingresos, por ley, esta medida las obligará a recuperar ese dinero mediante el cobro de primas más altas para la cobertura del resto de los afiliados, afectando así a millones de usuarios.

Esta medida se suma a la orden ejecutiva firmada el jueves por el magnate para relajar algunos de los requisitos del Obamacare y empezar por su cuenta el desmantelamiento de la ley de salud promulgada por su predecesor, Barack Obama.

La decisión afectará más directamente las familias de clase media que compran los seguros de salud por su propia cuenta sin la ayuda financiera del gobierno.

Según un reporte de NPR, un individuo con un ingreso de alrededor de $48,000 dólares o una familia de cuatro que gana más de $ 98,400 dólares al año podrá ver un aumento en los costos de cobertura del próximo año en un promedio de alrededor del 20% a nivel nacional.

Las personas con ingresos más bajos no se verán afectados ya que el Obamacare proporciona subsidios del gobierno en la forma de créditos fiscales. Estos aseguran que los costos del seguro medico que tienen que pagar los usuarios de bajos recursos se mantienen estables. Por eso, cuando las primas suben, los créditos fiscales para este segmento de la población se elevan de igual forma.

Los pagos de estos reembolsos o costos compartidos han estado en el centro de una batalla política sobre la Ley de Asistencia Asequible desde antes que Donald Trump llegara a la Casa Blanca.

The Democrats ObamaCare is imploding. Massive subsidy payments to their pet insurance companies has stopped. Dems should call me to fix!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2017