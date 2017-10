Indignación total por disfraz del muro fronterizo se toma la comunidad latina

En el ambiente político que vivimos hoy día en Estados Unidos no hay tema más álgido y controvertido para la comunidad latina que la construcción del muro fronterizo el cual promueve el presidente Donald Trump.

Aprovechando que llega la temporada de Halloween a una empresa de disfraces le dio por aprovechar el tema creando un modelo inspirado en la retorica anti inmigrante del presidente de los Estados Unidos.

Ya el mes pasado, Spirit Halloween pensó que sería “divertido”, como ellos mismos lo promocionaron introducir dentro de sus disfraces de temporada de Halloween un atuendo para convertirse en una agente “sexy” de la “patrulla fronteriza”. De inmediato la indignación fue inconmensurable por parte de los clientes del portal obligando a que dejarán de vender el disfraz.

Esta semana, Party City la mega tienda de fiestas y disfraces le siguió el paso añadiendo un traje inspirado en el “Muro Fronterizo”. El polémico atuendo, que de inmediato causó estupor en los visitantes del portal de la reconocida tienda está compuesto por una envoltura que simula una pared de ladrillo con las palabras “Muro” en toda la mitad del pecho. La insigna está escrito en letra de graffiti.

If cultural appropriation on Halloween isn’t for you, here’s a directly racist costume straight from @PartyCity. pic.twitter.com/3CaA89o9lF

— Jason Rosenberg (@mynameisjro) October 8, 2017