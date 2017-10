Video: Lo nuevo de los “X-Men” será de terror

"Los Nuevos Mutantes" se tomarán las pantallas del cine en abril de 2018

“The New Mutants” es un spin-off de la historia habitual que se conoce de los “X-Men“. El tráiler muestra como la narrativa del filme lleva una dirección de terror, ya que “Los Nuevos Mutantes” aún están en su etapa de descubrimiento. La música del avance le brinda un excelente acompañamiento a lo que se ve en pantalla, ya que con Pink Floyd entonando “The Wall” el suspenso se maximiza.

La promoción de esta nueva producción de Marvel arranca con preguntas importantes dentro de la historia: “¿Alguna vez has lastimado a alguien?”, “¿Alguna vez has experimentado algo que consideres anormal?, “¿Sabes que son los mutantes?”, todo en la voz de la actriz brasileña Alice Braga.

Las reacciones por parte de los fanáticos de los Comics son positivas e incluso felicitan a la casa productora, FOX, por la dirección que han tomado. Muchos de ellos catalogan la cinta como una producción de terror, y están encantandos de saber que Maisie Williams, mejor conocida como Arya Stark en la serie de HBO “Game of Thrones“, forma parte del elenco principal. Junto a ella actúan Anya Taylor-Joy (“La bruja”), Charlie Heaton (“Stranger Things”), Henry Zaga (“13 Reasons Why”) y Blu Hunt (“The Originals”).

La cinta llegará a los cine presuntamente el 13 de abril de 2018.