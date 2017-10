Yandel organiza en Orlando un concierto en apoyo de Puerto Rico

El evento Puerto Rico Somos Uno contará con la actuación de varios artistas y recaudará fondos para las víctimas de los huracanes Irma y María

“Será una noche inolvidable”, así describió el cantante Yandel al concierto “Puerto Rico Somos Uno” que se llevará a cabo el 19 de octubre en el Amway Center, en Orlando. Vía telefónica el artista explicó en entrevista con La Prensa cómo logró reunir a una pléyade de artistas con el único propósito de “unirnos, darle fuerza y levantar a mi isla que está pasado por un momento muy triste”, señaló el puertorriqueño.

Esta iniciativa del intérprete de música urbana se está haciendo para recaudar fondos para los damnificados de los huracanes Irma y María en Puerto Rico.

“Estaba buscando de qué manera aportar y había como ese desespero porque la gente quiere ayudar y pues no saben qué hacer, [entonces] me salió esa idea de hacer este evento. Yo pensé en hacer algo fino para mi gente de Puerto Rico, para que todos esos boricuas sientan que es un evento con clase”, explicó Yandel.

Cuando le dijeron que podía hacer el concierto en el Amway Center decidió llamar a todos sus compañeros y todos dijeron que sí. Quienes ya tenían compromiso para ese día lo cancelaron.

Y es que en pocas semanas Wisin logró hacer “un junte para la historia”, porque entre los invitados están reguetoneros de la talla de Alex y Fido, Farruko, Wisin, Zion y Lennox. Baladistas como Chyno Miranda, Christian Daniel, Gadiel, JenCarlos Canela, Jory Boy, Jowell & Randy… La salsa no podía faltar con la interpretación de Jerry Rivera. También hay intérpretes de otros géneros urbanos con Nacho, Noriel, Pedro Capó, Spiff TV, DJ Candy Boy, DJ Chino, DJ Nelson & Alberto Stylee. Y los reyes de las redes sociales Lehuan James y Molusco estarán para hacer reír por unos momentos.

“A mí me gusta el concepto que estamos haciendo porque yo sé que es algo genuino y que la gente está allí de corazón. Los artistas dijeron que sí sin ningún tipo de interés, sin pedir nada, solo van a aportar su talento que es lo más importante”, afirmó Yandel.

Precisamente ese día en el Amway Center, los fanáticos de Wisin y Yandel tendrán la oportunidad de ver a estos cantantes unidos en el escenario con el tema “Como antes”, el sencillo más reciente de Yandel incluido en su producción musical “#UPDATE”.

“Vamos a estar cantando varias canciones para traer esos recuerdos de antes, también vamos a hacer un gran espectáculo. Es tiempo de unirnos, por eso yo invité a mi hermano Wisin y él no dudo en decir que sí, que iba a estar allí conmigo para que la gente sienta una unión”, dijo el puertorriqueño.

“Como antes” logró llegar al número 1 por segunda semana consecutiva, también su álbum “#UPDATE” fue certificado Disco de Oro por RIAA, obtuvo el primer lugar en ventas la semana de lanzamiento y su video obtuvo más de 100 millones de visitas en menos de un mes.

Este esfuerzo es en alianza con “Somos una sola voz” de la fundación de Marc Anthony y Jennifer López. Todo lo que se colecte del concierto será distribuido entre varias organizaciones que están dando socorro en las áreas afectadas de Puerto Rico

“Es importante que sea aquí porque Yandel lleva cinco años viviendo en Orlando, aquí está su casa”, dijo Karla Torres, de la oficina de relaciones públicas de La Leyenda. “Básicamente, como decimos todos los puertorriqueños, Orlando es el pueblo 79 de Puerto Rico”.

“He tenido la oportunidad de cantar en Orlando en Universal Studios, House of Blues, he hecho varios conciertos y yo siento que aquí hay muchos latinos, muchos boricuas, que apoyan el movimiento. Me siento muy contento de poder representar a los boricuas pues ellos a la misma vez que están ayudando van a disfrutar de buena música y de un momento de alegría”, finalizó Yandel.

Los boletos para el concierto benéfico, producido por CMN, ya están a la venta en http://www.ticketmaster.com. Será el 19 de octubre en el Amway Center, de 8 pm a 11 pm.