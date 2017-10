Andrea Duro festeja cumpleaños sin “Chicharito” Hernández pero el amor sigue

Y los 26 han llegado con el amor, con el cariño, con la amistad, con la fidelidad, con la lealtad, con el trabajo, con la satisfacción del esfuerzo, con la tranquilidad y con la serenidad. Gracias mi @ch14_instagram por hacer que haya sido un día inolvidable, por darme tanto en tan poco, por ser el hombre tan maravilloso que eres. Nadie sabe, nadie conoce pero todo el mundo se permite opinar y mientras nosotros seguimos disfrutando de esto tan increíble que tenemos. Solo nosotros y las miradas saben. Tú sabes TODO, yo sé TODO. Y sabes que TE AMO ♥️ #XIV-VII-XVII

A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Oct 14, 2017 at 4:49pm PDT