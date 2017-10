Lo que tiene en común Harvey Weinstein y Donald Trump según Hillary Clinton

La ex candidata presidencial Hillary Clinton discutió la cultura del acoso sexual en Hollywood refiriéndose al caso de Harvey Weinstein, el poderoso productor de la industria del cine.

En una entrevista con la cadena británica Channel 4 News Clinton dijo:

“Mira, acabamos de elegir a la presidencia a alguien que admitió asaltar sexualmente a las mujeres. Así que hay un montón de otros aspectos sobre el tema los cuales deben ser abordados” dijo Clinton cuando se le preguntó si ella había oído rumores sobre el comportamiento de Weinstein antes de que estallara el escándalo.

“Que estas mujeres hablen es la única manera en la que se sabrá toda la historia”, dijo.

Clinton: “Look, we just elected a person who admitted sexual assault to the presidency.” (via Channel 4) pic.twitter.com/X9OUB2leke

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 14 de octubre de 2017