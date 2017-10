Mundial Sub 17 México vs. Irán, Octavos de Final: Horario y canales de TV

Tras una mala primera fase, el equipo de Mario 'Califas' Arteaga buscará librar la difícil aduana del conjunto revelación del torneo

México se jugará este martes su continuidad en el Mundial sub-17 de la India ante Irán, una de las grandes revelaciones del torneo, que ha brillado con luz propia en la primera fase.

Volverán a verse las caras ambos equipos, que se midieron antes de esta competición en un amistoso en Marbella (España) con triunfo del cuadro asiático por 3-0, con tantos de Mohamad Ghaderi, Sobhan Khaghani y Saeid Karimi en el segundo periodo.

Irán, que antes de dicho compromiso ya había goleado a Francia (4-0) en otro partido preparatorio, ha confirmado en la ciudad de Goa todo lo bueno que apuntaba y se ha impuesto en el grupo C al vencer sucesivamente a Guinea (3-1), Alemania (4-0) y Costa Rica (3-0).

Es por lo tanto un oponente del máximo nivel para el proyecto de la selección que dirige Mario Arteaga, quien ha superado la fase de grupos como uno de los mejores segundos, con tan solo dos puntos tras empatar con Irak (1-1) y Chile (0-0) y perder ante Inglaterra (3-2).

No obstante, Arteaga ha indicado que “si hubiera podido escoger a un rival para la siguiente fase, sería Irán” y que a partir de ahora tiene el conjunto mexicano “la capacidad y la experiencia para seguir adelante”.

El director técnico azteca considera que todas las selecciones empiezan de cero en los octavos: “Ahora los dos equipos tenemos necesidad de ganar. Va a cambiar que el rival también tiene que jugar más abierto y que nosotros debemos tener la inteligencia suficiente para mantener el cero en nuestro arco y aprovechar las que tengamos”.

Este martes también se disputarán otros tres encuentros de octavos de final, entre los que destaca el duelo entre Francia y España, que ya se midieron en los cuartos del Europeo de mayo de Croacia en un partido en el que la Roja, a la postre campeona, venció por 3-1 tras remontar un gol adverso.

Inglaterra, subcampeona europea, ha demostrado en la India su tremendo potencial y tratará de confirmarlo ante la correosa selección de Japón y Mali, plata en el pasado Mundial de Chile, se medirá a la siempre peligrosa Iraq, que superó a México en el grupo F.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Irán (Octavos de Final)

Estadio: Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Goa, India.

Fecha: martes 17 de octubre

Hora: 7:30 am Este / 6:30 am Centro / 4:30 am Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Canal 5 Televisa, Azteca 7

USA: Fox Sports 2 USA, fuboTV, FOX Sports GO, FOX Soccer Match Pass, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, UNIVERSO