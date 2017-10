Organista de Dodger Stadium hizo un ‘world greatest hits’ e incluyó a Selena y Los Ángeles Azules

Durante los juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago, el inefable Dieter Ruehle volvió a hacer de las suyas

La tarde noche del domingo los Dodgers de Los Ángeles ganaron 4-1 el segundo juego en su casa a los Cachorros de Chicago y buscarán sellar su pase a la Serie Mundial en Wrigley Field, sin embargo, hubo alguien que les robó foco desde el inicio de la Serie de Campeonato, ni más ni menos que el organista Dieter Ruehle, quien estuvo usualmente creativo con la música que salió de su instrumento durante el partido, algo que para los asistentes a Dodger Stadium no es extraño, pero que tuvo especial repercusión para los televidentes fuera de Estados Unidos.

Ruehle, conocido por su gran espectro musical, recorrió una lista de grandes éxitos que lo mismo incluyó temas clásicos de Iron Maiden, Depeche Mode, Iron Butterfly o Queen, visitó temas de videojuegos como Legend of Zelda y terminó en el límite del paroxismo latino con hits de cantantes latinos como la desaparecida Selena Quintanilla o el grupo mexicano Los Ángeles Azules.

Entre jugada y jugada, sonaban las notas de temas tan disímbolos como ‘Inna Gadda da Vida’, The Addams Family‘, ‘Carcacha‘ y ‘Cómo te voy a olvidar’, para luego dar paso a ‘Personal Jesus’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Trooper’ o ‘Just Can’t Get Enough’. Incluso para ciertos momentos del juego como una base por bolas Ruehle usó sistemáticamente ‘Walk like an Egyptian’ del grupo Bangles o ‘California Dreaming’ de The Mamas and the Papas para exaltar el orgullo dodger.

Usuarios de redes que estaban viendo el partido por televisión y aficionados que estaban en Dodger Stadium no dejaron pasar inadvertida semejante lista de éxitos y por momentos hicieron tendencia a Dieter Ruehle.

Depeche Mode

Iron Maiden

Momento de otro partido con Los Ángeles Azules