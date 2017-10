Trump dijo que el vicepresidente Pence “quiere colgar” a todos los homosexuales

Pence es conocido como un fuerte opositor de los derechos de la comunidad LGBT

Donald Trump, el mismo que durante su campaña prometió defender a la comunidad LGBT y que hoy en la Casa Blanca ha impartido distintas medidas que afectan a esta comunidad vuelve otra vez al centro del huracán por este tema. Esta vez gracias a su vicepresidente.

En un perfil del vicepresidente Mike Pence publicado este lunes en la revista The New Yorker, se revelaron detalles sobre una reunión entre un abogado no identificado, el presidente Donald Trump y Mike Pence en el que Trump bromeó diciendo que Pence “quiere colgar” a todas las personas homosexuales.

Jane Mayer, autor del artículo también citó dos fuentes que le dijeron que Trump rutinariamente disfruta bromeando sobre las fuertes posturas ideológicas de Pence sobre el aborto y la homosexualidad.

Durante la reunión que cita la prestigiosa publicación se discutía sobre la posibilidad de revocar Roe v. Wade, decisión que abrió el camino para el derecho al aborto en Estados Unidos.

Pero cuando la conversación cambió al tema de los derechos de los homosexuales, Trump señalo a Pence y dijo, “No le pida eso a este tipo – el los quiere colgar a todos”

Este informe pone de relieve los temores de los defensores de la comunidad LGBTQ por las recias posturas ideológicas del vicepresidente y su impacto en esta comunidad por las políticas impartidas desde la Casa Blanca.

De inmediato distintos grupos defensores de los derechos humanos y de la comunidad LGBT salieron a las redes sociales a sentar su voz de protesta. La Campaña de Derechos Humanos llama el incidente como una broma “malvada” de Trump.

Referring to #LGBTQ people, Donald Trump joked Mike Pence wants to “hang them all.” That’s not funny, that’s evil. https://t.co/n4w3iSiLyZpic.twitter.com/0uR8klf5Ga — HumanRightsCampaign (@HRC) October 16, 2017

Mientras se desempeñaba como gobernador de Indiana, Pence aprobó la Ley de Libertad de restauración religiosa (RFRA), que servía como una licencia para discriminar a las personas LGBTQ por motivos religiosos.

A raíz del enorme controversia que esta medida causó en Indiana, Pence tuvo que firmar una clausula que impedía que las empresas del estado discriminaran a miembros de la comunidad LGBT.

El prontuario de Pence y la comunidad LGBT no es nada favorable para el mandatario. En el pasado el vicepresidente ha dicho públicamente que las parejas homosexuales “son muestra del colapso de la sociedad”.

Por el momento la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el informe de la prestigiosa publicación.