Video Range Rover Velar 2018 el nuevo nivel de lujo británico

El Video Range Rover Velar 2018 te dará el primer vistazo al nuevo modelo de la marca británica que define una nueva era de diseño, lujo y tecnología en el segmento de las SUVs de lujo.

El origen del nombre Velar se remonta a los primeros prototipos de Range Rover que se probaron a final de la década de 1960 y en lugar de camuflar los vehículos de prueba, los ingenieros escogieron el nombre Velar, en referencia al término en latín `velare´, que significa `velar´ o `cubrir´para ocultar la verdadera identidad de los 26 modelos de pre producción del Range Rover.

Tuvimos la primera oportunidad de manejar el Range Rover Velar 2018 este fin de semana en las calles y carreteras alrededor de Palm Springs, California, donde además llevamos a este vehículo de lujo por un camino off-road, donde mostró las tradicionales características de excepcional manejo de la marca Land Rover.

En Estados Unidos, Land Rover ofrecerá la Velar en 11 versiones diferentes con opciones de dos motores de gasolina y uno diesel, todos acoplados a la transmisión automática de ocho cambios y el legendario sistema de tracción en las cuatro ruedas con la tecnología de Terrain Response y Hill Descent Control para optimizar el manejo bajo cualquier tipo de condiciones del terreno.

Aunque no es el modelo Land Rover más capaz para el manejo off-road, el Range Rover Velar tiene hasta 9.9 pulgadas de altura sobre el terreno, lo que nos permitió cruzar sin ningún problema una carretera de tierra de unas 10 millas, con una experiencia de manejo cómoda y segura, gracias entre otras cosas, a la suspensión de aire opcional en el modelo con motor supercargado V6 de 3.0 litros que genera 350 caballos de fuerza.

La otra opción del motor de gasolina es uno de cuatro cilindros, también supercargado, que genera 247 caballos de fuerza. El tercer modelo disponible en Estados Unidos es el diesel de cuatro cilindros de 2.0 litros que produce 180 caballos de fuerza.

Con la Range Rover Velar, Land Rover espera competir con modelos como la Porsche Macan y la Porsche Cayenne, al mismo tiempo que llena el espacio entre la Range Rover más accesible, la Evoque cuyo precio empieza en los $41,000, y la Range Rover Sport que cuenta con un precio desde los $65,000.

En su primer año en el mercado, la Range Rover Velar 2018 tendrá un precio base de $49,900, pero en la Edición First Edition, que manejamos en Palm Spring, el total superó los $90,000.

La distancia entre los ejes es de 113.1 pulgadas (altura de 65.5 in, anchura de 76 in, longitud de 189 in.), en comparación con las 104.7 de la Evoque y 115.07 de la Range Rover Sport.

En la cabina, cuenta con la más reciente evolución de la filosofía “Above and Beyond”, con formas simples y elegantes, además de lo más avanzado de la tecnología de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad.

Cuanta con dos pantallas táctiles de 10 pulgadas para el sistema de infotenimiento el cual Land Rover ha llamado ‘Touch Pro Duo’ y el tablero de instrumentos de 12.3 pulgadas, que puede ser ajustado al gusto del conductor con diferentes formato.