Elenco de ‘Caer en tentación’: Conoce a los personajes de telenovela de Univision y Televisa

Silvia Navarro y Gabriel Soto son unos de los protagonistas del drama mexicano

La nueva producción de Televisa para Univision lleva como título “Caer en tentación” y es una adaptación de la argentina “Amar después de amar”.

Este proyecto de Giselle González cuenta con una gran calidad de producción que dejará al público satisfecho. Ahora conoce a los personajes protagónicos que conforman esta historia…

ELENCO

Silvia Navarro (Raquel)

Es una mujer libre de apariencias y poses. Es sincera, amistosa y extremadamente cariñosa, tanto con su marido e hijos como con quienes la rodean.

Cuando conoce a Santiago Alvarado y a su familia, se porta muy solidaria con ellos y los apoya incondicionalmente, aprecia el gran talento que tiene Santiago para la construcción, así que, logra que Damián contrate a Santiago para remodelar parte de su casa y la fábrica de pastas, e impulsa a Carolina para que inicie un negocio de servicios de banquetes que permita elevar los ingresos económicos de los Alvarado a quienes, más que amigos, considera como su familia.

Raquel llega a sentir un cariño genuino hacia Carolina quien viene a llenar un hueco que ha dejado su hermana menor, Cinthia, quien secretamente, está recluida en una clínica de rehabilitación, pues fue víctima de las drogas.

Raquel es cien por ciento altruista y dedica gran parte de su tiempo a una fundación que ofrece albergue temporal para niños que necesitan un trasplante de órganos.

La traición de su esposo Damián con Carolina aniquila el ‘mundo perfecto’ que había construido en su matrimonio y con su familia, y la coloca al borde de una depresión en la que se culpa de ser la responsable por no haber sido lo suficientemente buena esposa, amante y compañera de vida.

A partir de entonces, solo el amor por sus hijos y el apoyo de Santiago la mantendrán a flote para sobrellevar el duro golpe que estuvo a punto de destruirla por completo y del cual resurge para demostrar que aún desde sus cenizas, puede reconstruir su vida.

Gabriel Soto (Damián)

Es hijo único y principal heredero de la fábrica de pastas que, gracias a su visión y trabajo, ha llegado a expandirse dentro y fuera del país.

La paternidad le llegó por partida doble con el nacimiento de los mellizos Mía y Federico. A partir de entonces, Damián encontró en su hogar y su familia la plenitud de la vida.

Al paso del tiempo Damián comenzó a sentirse aburrido con la rutina y la estabilidad que había logrado. Nunca dejó de querer a su esposa, Raquel, pero el hambre de aventura y de adrenalina, le despiertan nuevas inquietudes.

Cuando conoce a los Alvarado, Damián encuentra en la pareja una nueva aventura, Carolina y Santiago, diez años más jóvenes, se vuelven fuente de energía renovable.

Desde el instante en que la conoce, Damián queda impresionado por Carolina; y, lo que él supuso que sería una aventura pasajera, se convierte en algo vital y confuso pues para él, Raquel es el amor de su vida, la compañera con la que se veía al final del camino. Damián, a pesar de la confusión, traiciona no sólo sus principios sino también a su esposa, quien hasta el día del accidente creía que tenía un esposo ejemplar.

Adriana Louvier (Carolina)

Ama de casa dedicada y resignada a cumplir cabalmente esta función. De sentimientos profundos. Su destino de madre y esposa se impuso tan prematuramente que le arrebató cualquier aspiración personal.

Su primera hija llegó sin ser buscada, al igual que el último. Lola llegó a sus 19 años. Carolina dejó la pasión por la gastronomía para dedicarse a su casa, su marido y su bebé. Dos años más tarde buscaron otro hijo, así llegó Nicolás. 15 años después, cuando Carolina se asomaba a su vida de mujer libre, independiente, de manera inesperada llegó Benjamín, su hijo menor, situación que volvió a cortarle las alas, a regresarla al interior de casa y a conspirar contra ese renacimiento.

Aunque ama a Santiago, está a su lado pues se siente de alguna manera comprometida con él por haberla rescatado de vivir al lado de su hermano Vicente, con quien guarda un terrible secreto y que es parte de su pasado triste y oscuro.

Santiago representa todo para ella hasta que el destino abre una puerta que le muestra un mundo desconocido que la arrebata de su monotonía.

Conocer a Damián es lo mejor que le ha sucedido, pero la atracción que siente por él la lleva a vivir una aventura que, si bien la hace conocer nuevos placeres, también la mantiene al borde de la angustia por el peligro a ser descubiertos. Carolina se enamora profundamente de Damián por quien está dispuesta a todo, sólo el destino la logra detener, aunque de manera fatal.

Carlos Ferro (Santiago)

Santiago es un hombre trabajador y responsable. Tiene la carrera trunca en arquitectura. Es Sensible, aunque con problemas para expresar sus sentimientos. La ternura siempre le ganó a la sexualidad y el erotismo.

Santiago siempre fue el padre que Carolina soñó para sus hijos. Lo admira como marido, como persona, como jefe y como compañero, pero las responsabilidades y el exceso de trabajo comienzan a apagarlo cada vez más como amante.

Santiago es machista y no permite que Carolina trabaje pues la prefiere en casa cuidando de sus hijos.

Cuando conoce a los Becker su mundo cambia, no sólo económicamente, también debe enfrentar que Carolina se impone y acepta asociarse con Raquel en el negocio de servicio de banquetes.

Descubrir la traición de su esposa, lo hará reaccionar sobre lo que ha sido su vida, reconocerá que su obsesión por el trabajo le ha robado momentos que no podrán regresar y se han perdido para siempre.

Santiago se propone ser el mejor padre para sus hijos y tratar de hacer más leve el sufrimiento que ahora tienen por haber perdido a su madre. En este camino, descubre el amor sincero y leal de Raquel quien lo arranca de una vida triste y lo ayudar a limpiar su corazón de cualquier rencor.

Arath de la Torre (Andrés)

Primo y socio minoritario de Damián. Es el hombre de confianza de Miriam.

Andrés es el primero que se da cuenta de la relación entre Carolina y Damián. Es un hombre ambicioso y aprovecha la empresa de su primo para hacer negocios turbios. Envidia a Damián pues considera que le ha robado todo lo que le corresponde, la vida y comodidades que siempre ha deseado y hasta la mujer que ha amado en secreto, Raquel.

Andrés es de sangre fría y puede mover las piezas a su favor sin importar las consecuencias, es por eso, que con tal desfachatez llega a confesar a su primo que ha robado a la empresa, pero es en pago a lo mucho que le debe por guardar el secreto de su relación clandestina.

Tiene un socio que al igual que él, gusta de acostarse con jovencitas, es cuando conoce a Lola, la hija de Carolina y al descubrirlo, se convierte en su peor pesadilla.

Cuando Damián tiene el accidente, Andrés cree que se quedará al frente de la empresa, pero su tía Miriam le deja ver que no confía totalmente en él.

Andrés está dispuesto a aprovechar que Damián está en coma para intentar hacer suya a Raquel, lo quiera ella o no.

Julieta Egurrola (Miriam)

Miriam es la madre de Damián Becker, su único hijo. Madre adulta, viuda joven. Miriam se aferró a Damián en forma enfermiza. No se resigna a haberlo perdido en manos de su nuera, Raquel. La considera una caza fortunas. El matrimonio le dio dos nietos, los mellizos Mía y Federico. No puede decirse que no los quiera, pero es una abuela fría y manipuladora.

Su difunto marido, Elías Becker, fundó la fábrica de pastas, dejándola en la ruina al momento de su muerte. Hoy en día, su hijo Damián la ha convertido en una empresa próspera, dentro de la cual trabaja Andrés, primo de Damián y principal aliado de Miriam, quien le presta a ella toda la atención que su propio hijo casado no puede darle.

Andrés, su sobrino cree que puede manipularla pero Miriam es muy inteligente y en realidad, solo lo utiliza para lograr sus objetivos.

Miriam es otro gran obstáculo que tendrán que enfrentar Raquel y Santiago para realizar su amor, ya que Miriam está dispuesta a destruirlos a pesar de saber que fue el propio Damián quien marcó su trágico destino.

Dado el momento, utilizará fines obscuros y tramposos en contra de Santiago y sus hijos, solo por el placer de ver a Raquel suplicarle compasión.

Ela Velden (Mía)

Hermana ‘mayor’ de su mellizo Federico. Es una joven introvertida y desconfiada. Entra a un colegio nuevo con el fin de ampliar su círculo social y conseguir mayor independencia, sin embargo sucede lo contrario. Sus compañeros la tratan mal y es víctima de constantes burlas. Mía es incapaz de comunicar el dolor y temor que siente, y lo manifiesta cortándose el cuerpo.

Aunque al principio le molesta saber que Nicolás la quiere, llega el punto que también se enamora de él, aunque las circunstancias los lleva a tener un amor conflictivo.

Mía adora a su padre quien siempre ha sido su aliado, quizá su instinto nunca le permitió aceptar del todo a Carolina en sus vidas, así que siempre marca notable distancia con ella.

Descubrir la traición de su padre la hace retroceder y vuelve a sentir la necesidad de autodestruirse, aunado a la relación con altibajos que tiene con Nicolás y la situación económica que se viene en declive.

Mía vuelve a ver a su madre como a una enemiga al enterarse de que se ha enamorado de Santiago, dolor que la lleva a aliarse con Miriam, su abuela.

La joven enfrentará un reto más cuando se entere que la mujer que le ha robado el amor de Nicolás es su jefa, una mujer madura y exitosa.

Germán Bracco (Federico)

Sensible y soñador. Federico es el ‘menor’ de los mellizos y desde pequeño fue muy enfermizo. Esto lo hizo muy dependiente del cuidado de sus padres, pero también de Mía, su hermana.

Ama a su hermana y es un amigo leal. Nicolás se convirtió en mucho más que un amigo, es su hermano y su aliado en lo que más los apasiona: la música.

Federico quiere por igual a sus padres, pero Raquel es símbolo de paz en su vida pues al igual que él, es un ser sensible y empático. Es en ella en quien encuentra guía y apoyo cuando en un momento crucial es su vida debe definir su orientación sexual. Sin embargo, le será muy difícil brindarle este mismo apoyo incondicional a su madre cuando se entera que entre ella y Santiago ha nacido un amor producto del dolor de la traición de Carolina y Damián.

Con su padre en coma y con muchas complicaciones económicas en la familia, Federico decide trabajar en la fábrica de pastas sin enterar a sus compañeros que es un Becker, es ahí donde conocerá al amor de su vida, pero no será fácil salir de su mentira.

Julia Urbini (Lola)

Es una joven noble y de buenos sentimientos, pero su inexperiencia la llevan a cometer errores que podrían afectar su futuro para siempre, pues se ve involucrada por una compañera de la preparatoria, al mundo de la prostitución, en dónde conoce a Andrés Becker.

Lola logra con el apoyo de Carolina y Damián librarse de Andrés, pero no así de una relación enfermiza con su profesor de educación física, un joven mayor que es un celopata bastante agresivo.

Cuando llega el pequeño Benjamín a la familia, Lola nunca imagina que tendrá muy pronto que hacerse cargo de él como si fuera su propia madre.

El accidente y muerte de Carolina trae una gran desgracia a los Alvarado, sobre todo para Lola, quien ahora debe hacerse cargo de su hermanito, de la casa y de su propia vida que se complica todavía más con el regreso de Juan después de mucho tiempo de haberse alejado.

Lola estudia Administración de Empresas. Sueña con la libertad y una vida mejor que la de su madre Carolina.

Adora a Santiago, su padre, entiende lo que la traición de Carolina lo ha hecho sufrir, pero no está de acuerdo en que rehaga su vida al lado de Raquel.

José Manuel Rincón (Nicolás)

Es un joven solidario con su familia. Es excelente amigo y le apasiona la música por esto logra hacer muy buena mancuerna con Federico.

Desde el primer momento en que ve a Mía, se enamora de ella, sin embargo, le cuesta mucho trabajo que ella lo acepte.

Nicolás trata de cumplir con las exigencias de su padre quien solo desea que se forme como un hombre de bien. Le gusta la escuela y apoya en lo que puede en casa y la pequeña compañía de Santiago.

Adora a su madre, y se siente culpable porque se enteró antes que Santiago de su infidelidad. Piensa que él hubiera podido evitar la tragedia.

Las constantes peleas con Mía, el despertar de su sexualidad y la experiencia de su juventud, lo lleva a tener relaciones con su jefa, una mujer madura, de la que también se creerá enamorado, esta relación le traerá confusión pues para Alina, su jefa, solo representa una aventura más. Además, empieza a sentir celos de la manera en que Alina trata a Santiago, pero ni aun así, apoya a su papá para que realice su amor por Raquel.