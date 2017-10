ISIS amputa la mano de supuesto ladrón con cuchillo de carnicero

Se desconoce la identidad del presunto criminal que fue sometido a las estrictas leyes de la sharia islámica

Integrantes del grupo yihadista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) le cortaron la mano a un supuesto ladrón en Egipto con un cuchillo de carnicero.

La imágenes del horroroso momento fueron difundidas por Wilyat Sinai, la facción egipcia del Estado Islámico.

En una fotografía se observa al presunto ladrón sentado frente a una mesa que es custodiada por varios hombres.

Advertencia las imágenes pueden herir la susceptibilidad de algunas personas.

No se sabe si el sujeto pertenecía a ISIS o no, pero del castigo no se pudo salvar.

Luego de la amputación, dos sujetos vendaron el muñón del presunto ladrón.