Jomari Goyso se pelea con Ana Patricia y abandona ‘Despierta América’

Mira el video del momento

Como todos los lunes, en ‘Despierta América’ se realiza el segmento del detrás de cámara de ‘Mira Quién Baila’ con un panel de expertos y el eliminado de la semana.

En esta ocasión a Jomari Goyso, Francisca Lachapel, Ana Patricia Gámez y Potty Castillo bajo la conducción de Lourdes Stephen, se le sumó la presencia de Gabriel Soto y el eliminado, Franco Noriega… Lo que nadie iba a imaginar que en el calor de la conversación Jomari y Ana Patricia casi terminan agarrándose del chongo.

Estaban hablando de lo limitado del baile de Dayanara Torres, teniendo en cuenta su accidente en los ensayos que casi la deja fuera de la competencia. Entonces Jomari dijo que no solo la ex de Marc no había estado bien, sino tampoco Ana Patricia, quien se había equivocado en varios pasos.

De inmediato Ana Patricia lo interrumpió y se defendió diciendo que no se había equivocado, solo que se le enredó el vestido. La discusión iba subiendo de tono hasta que al final Jomari terminó abandonando el estudio.

Para sorpresa de todos, no se trató de una broma armada si no que de verdad se pelearon entre ellos.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: