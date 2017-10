Kit Harington espera con ansias el final de ‘Juego de tronos’

El actor que interpreta a Jon Snow está harto de Juego de Tronos

Varios de los actores de ‘Game of Thrones‘, especialmente los más jóvenes, ya han expresado su inquietud ante el final cada vez más cercano de la ficción de la HBO, que les dejará sin la red de seguridad profesional de la que han disfrutado todos estos años y, por qué no decirlo, sin su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, para Kit Harington -el encargado de dar vida a Jon Snow en la ficción- la perspectiva resulta emocionante, debido a que le permitirá aceptar todos aquellos papeles que desee sin tener que cerciorarse antes de que no interfieran con el rodaje de la serie.

“Será liberador; me refiero al hecho de tener todo el año libre. Ahora rodamos durante seis meses, pero la mitad de los proyectos que te puedan interesar ya han empezado a grabarse antes de que concluyan esos seis meses. Hay muchas cosas que no puedes hacer. Tengo muchas ganas de terminar después de ocho años; ha sido el tiempo justo. No me gustaría que se alargara más. Tengo otras ideas, y me gustaría probar suerte con la producción“, ha confesado la estrella en conversación con el portal Digital Spy.

Harington ya ha podido estrenarse en las labores de producción en su próximo trabajo en la pequeña pantalla: el drama de la BBC ‘Gunpowder’, basado en el complot fallido para volar el Parlamento británico, en el que da vida a Robert Catesby.

“Ya había aprendido lo que implicaba ese trabajo con los productores de ‘Juego de tronos… Y esa faceta de hacer ‘Gunpowder’ me resultó fascinante, me encantaría repetir. He descubierto que implica una parte diferente de mi cerebro creativo, lo cual he disfrutado mucho”, ha explicado.

Pero no todo el reparto de la mítica serie inspirada en los libros de George R.R. Martin parece tener tan claro qué hacer con sus vidas cuando llegue el momento de decir adiós a sus personajes. Sophie Turner, en concreto, no está segura de si logrará superar el trauma que le suponga desprenderse del suyo.

“Ha sido un gran pedazo de mi vida. Cuando se acabe, lo sentiré como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Le he dado absolutamente todo de mí a ella, todas mis emociones. Cuando era joven no solía llorar. Ahora lloro todo el rato. Soy una persona muy sensible“, explicaba recientemente la joven conocida por interpretar a Sansa Stark a la revista Marie Claire.