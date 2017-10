Video: Niurka estalla contra Eduardo Yáñez tras atacar violentamente a reportero

La cubana le dijo todas sus verdades y consejos de como enfrentar la situación

Ya se sabe lo que Niurka Marcos opina sobre el escándalo que causó Eduardo Yáñez al golpear a un reportero de “El Gordo y La Flaca”.

La estrella de “Rica Famosa Latina” no se quedó callada y dijo exactamente lo que pensaba con palabras contundentes.

“Lo peor que yo considero que hizo Eduardo Yáñez… lo que hiciste mijo es exhibirte públicamente, pero que categoría de pende… eres, el coraje, las vísceras, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la cólera no te puede ganar, porque lo único que delata es que realmente tienes cargo de consciencia mi amor”, dijo la cubana.

Marcos le envió a Yáñez tips de como responder a la prensa y consejos si no tiene ganas de contestar.

“Si no quieres dar la cara porque estás pasando por un momento publicitario de crisis, no vayas y punto, y te voy a decir porqué, Eduardo: hay una línea muy delgada entre los intereses de los artistas o de las figuras públicas, y el público que quiere saber de la figura pública, hay que aceptar que el amarillismo ha golpeado fuerte las imágenes, pero no solamente la de los artistas, también ha afectado la de políticos, periodistas… la de todo el mundo, el amarillismo ha arrasado como huracán”, agregó.