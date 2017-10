Camila Cabello sabe cómo descubrir falsas amistades…

La interprete asegura que tiene pocos amigos

La cantante Camila Cabello habló con la revista Elle y afirmó que la única forma de saber sí una amistad es verdadera es “con el tiempo“.

“La verdad creo que la única forma de saberlo es con el tiempo. Creo que hay instancias y circunstancias en tu vida que hacen que todo cambie“, aseguró la interprete de “Havana“. Camila reflexionó para los lectores de dicha revista que hay momentos en los que “puedes llegar a pensar que alguien es tu amigo y podría serlo por conveniencia o había algo que querían y que tú tenías para aportarles. Después pueden buscarte porque te necesitan, pero cuando tú los buscas, ellos no están para apoyarte”.

Camila dijo que en el mundo de las amistades mucha gente la ha desilusionado. También recalcó que en su vida hay un cierto grupo de personas que le ha demostrado lealtad y amistad. Y reafirmó que ellos valen la pena. “Porque no importa si estás en un momento alto o bajo, ellos estarán ahí para apoyarte. Y ellos hacen que todo valga la pena“.

La ex integrante de Fifth Harmony también contó que actualmente tiene tanto trabajo con su gira y con su disco que no tiene tiempo para salir a fiestas. Tampoco tiene tiempo para ser captada “por algún paparazzi en la calle paseando como si nada”.