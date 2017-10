Campeona olímpica McKayla Maroney denuncia abusos del médico del equipo de EEUU

Dramático relato de la gimnasta

La medallista olímpica McKayla Maroney denunció el miércoles que fue abusada por el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar.

La deportista, que ganó oro con el equipo femenino conocido como “Fierce Five” en los Olímpicos de Londres 2012, publicó la denuncia en su cuenta de Twitter. Los abusos se remontan a cuando la gimnasta tenía 13 años.

“El doctor Nassar me dijo que me estaba dando ‘el tratamiento necesario que le ha dado a pacientes por más de 30 años”, dijo Maroney. “Todo empezó cuando tenía 13 años, en mi primer campamento en campamentos de entrenamiento con el equipo nacional, en Texas, y no acabó hasta que me retiré. Cada vez que hubo oportunidad, recibí ‘tratamiento'”.

Nassar ya enfrenta 22 cargos de conducta sexual criminal y podría pasar el resto de su vida en prisión. Unas 125 mujeres lo han denunciado.

Maroney dio detalles de los abusos.

“La noche más terrorífica de mi vida fue cuando tenía 15 años. Me dio una pastilla en un avión para que durmiera, y cuando desperté estaba con él en una habitación recibiendo tratamiento”, escribió.

Los abogados de Nassar alegan que procedimientos intra-vaginales e intra-rectales son prácticas médicas aceptadas.