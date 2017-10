Invalidan solicitudes de lotería de visas y anuncian nuevo período de inscripción

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de una lectora que desea inscribirse en el sorteo de la lotería de visas

Quiero inscribirme en el sorteo de la lotería de visas pero el sitio web del Departamento de Estado no me lo permite. ¿Sabe que está pasando? –Delmis C.

Debido a una falla técnica, el sitio web para inscribirse al Programa de Diversidad de Visas del año fiscal 2019, mejor conocido como la “lotería de visas” estuvo fuera de servicio, impidiendo que interesados pudieran presentar sus solicitudes.

A raíz del problema, el gobierno ha invalidado todas las solicitudes sometidas desde el inicio del periodo de apertura el 3 de octubre del 2017 y serán excluidas del sorteo. Toda persona que sometió una solicitud entre el 3 y 10 de octubre tendrá que reinscribirse. Si se inscribieron y recibieron un número de confirmación, deben descartarlo, porque ya que no tendrá validez.

El nuevo período de inscripción comienza el miércoles, 18 de octubre de 2017 a las 12 p.m., hora del este de Estados Unidos y termina el miércoles, 22 de noviembre de 2017 a las 12 p.m., hora del este de Estados Unidos.

Como se han invalidado todas las solicitudes presentadas durante este ciclo, el Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que someter una nueva solicitud no contará como una entrada duplicada, y por lo tanto, no será descalificada.

Cómo inscribirse a la lotería de visas

Para participar en la lotería, deben presentar una solicitud electrónica en el sitio web www.dvlottery.state.gov y seguir las indicaciones. Pueden leer cuáles son haciendo clic aquí.

Recuerden que las visas de diversidad se otorgan a personas que provienen de países con bajo índice de inmigración a los Estados Unidos. Entre los países elegibles para el nuevo período de inscripción:

Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

De Latinoamérica, no son elegibles personas de Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y República Dominicana.

