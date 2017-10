La amenaza de Trump hacia John McCain

El presidente lanzó la advertencia, pero el senador ya le respondió

El senador John McCain causó conmoción sobre su alerta de un “nacionalismo espurio” que surge en los Estados Unidos, y aunque no dijo nombres era evidente que se refería al proyecto de gobierno que lidera el presidente Donald Trump.

El mensaje del republicano, que dio al recibir la medalla de la “Libertad de Filadelfia” obtuvo una respuesta del mandatario a través de una entrevista radiofónica.

“La gente tiene que tener cuidado, porque en algún momento me defiendo”, dijo el presidente Trump al programa de radio The Chris Plante cuando se le preguntó acerca de un discurso el lunes de McCain. “Sabes, estoy siendo muy amable. Estoy siendo muy, muy amable… Pero en algún momento me defiendo y no será bonito”.

El mensaje de McCain alertó cómo el discurso nacionalista y aislacionalista es defendido por la Casa Blanca y crece en el partido republicano, dejando a un lado los valores que fundaron los Estados Unidos.

El senador le dijo a Wall Street Journal que aceptaba “el reto” del presidente. “Está bien para mí”, dijo y acotó: “Me he enfrentado a algunos adversarios bastante importantes en el pasado”.

Las diferencias entre Trump y McCain se agudizaron luego de que el segundo no quiso apoyar la reforma de salud para derogar el Obamacare.