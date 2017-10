Los Estefan llenan de hispanidad el Centro para las Artes Dr. Phillips

El Centro para las Artes Dr. Phillips se llena de ritmo y sabor caribeño latino con el estreno del musical ‘On Your Feet’ inspirado en la vida y carrera de Gloria y Emilio Estefan. En la antesala del teatro, una audiencia culturalmente mixta, vestida con elegancia, esperaba con ansias el estreno del único musical de Broadway que lleva una historia 100% latina a la escena.

“Teníamos que verlo, es como sentir que estamos representados y en casa”, dijo Ana Torres, cubana residente de Orlando que estuvo presente en el estreno de la obra. “Imagínate, soy cubana. ¿Cómo no iba a venir a verlo?”, expreso su madre Carmen Vega, quien también estuvo presente en el teatro.

Al ritmo de los tambores, un elenco en su mayoría hispano deslumbró con su música y talento. Y latinos y personas de otras etnias respondieron a canciones como ‘Conga’, Rhythm Is Gonna Get You’, ‘Get on Your Feet’ y más. Emilio y Gloria Estefan son figuras icónicas y pioneros de la música hispana en el mercado en inglés en Estados Unidos con su fusión de ritmos en las canciones de Miami Sound Machine.

Durante la obra se presenta la realidad de una Gloria Estefan que emigró con su familia de Cuba a Miami siendo una niña. La vida del inmigrante aferrado a sus raíces en una tierra lejana se palpa a través de la trama. Se presenta muy claro el instante en que un alto ejecutivo le dice de manera a Emilio que los latinos no podían cantar en inglés e intenta discriminarlo para que solo aborde el mercado hispano y no el anglo. Es en ese momento cuando Emilio Estefan dice la frase más fuerte de la obra: “Mira mi cara, así es que luce un americano”.

La trayectoria de ambos no fue fácil, pero lograron vencer las negativas y rompieron récords de asistencia y de ventas, además de superar barreras con su entrada en grande al mercado anglosajón. Un giro en la historia presenta cuando casi se acaba la carrera musical de Gloria y cómo supera el terrible accidente que casi le quita la vida.

Canciones como ‘De mi tierra bella’ motivaron y emocionaron a más de uno de los hispanos en la diáspora del centro de la Florida. Sobre todo a aquellos que han dejado todo recientemente para emigrar a un mejor futuro obligados por las catástrofes naturales.

En un recinto tan importante como el centro Dr. Phillips, una pieza como esta hace hincapié en la importancia e influencia de los latinos no solo en el escenario sino también como audiencia que apoya y aporta al arte local.

“Están siempre bienvenidos a este lugar “, dijo Robert Jones, portavoz del Centro para las Artes Dr. Phillips, en alusión a ese público multicultural y a los medios hispanos en la Florida Central.

“Es interesante ver gente de todas culturas apoyando este musical de una artista hispana, me siento que con esta obra aprendo de nuestra cultura”, dijo la joven Paola Rivera, quien nació en Orlando de familia puertorriqueña.

‘On Your Feet’ en Orlando

El musical de Broadway se presenta en el Centro Dr. Phillips desde hasta el domingo 22 de octubre con funciones diarias a las 8 pm y otras a las 2 pm el fin de semana. El domingo habrá matiné a las 1 pm y a las 6:30 pm será la última función. La obra luego partirá a Tampa para presentarse en el Carol Morsani Hall hasta el 29 de octubre.