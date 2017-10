Unen esfuerzos para prevenir y tratar el VIH en la comunidad hispana

Luchar contra el estigma del VIH y fomentar la prevención y las pruebas de detección de ese virus, que causa el sida, son algunos de los desafíos y retos que luchan las organizaciones locales en la comunidad hispana.

Por ello, la organizaciones Hispanic Federation de Florida, Equality Florida, Hope & Help, Orlando Immunology Center, Miracle of Love, Planned Parentood de Southwest y Central Florida y LATIDOS han unido sus esfuerzos en la iniciativa ‘Superhéroes combatiendo el VIH’ en la Florida Central, el pasado 15 de octubre, Día Nacional Latino de Concientización sobre el Sida (NLAAD, por sus siglas en inglés), con un evento de diagnóstico y orientación a la comunidad en Kissimmee.

Hay personas que “tienen miedo de hacerse la prueba, algunos no tienen seguro médico. Si no trabajamos con el estigma no vamos a ningún lado. La comunidad tiene que aceptar más a los pacientes con VIH”, dijo Edwin De Jesús, director clínico de Orlando Immunology Center (OIC).

Y agregó que lamentablemente los casos de VIH han aumentado en la comunidad hispana y debe hacerse más para terminar con los estigmas y prejuiciosos sociales en torno al VIH, porque este virus puede afectar a cualquier persona.

“Los esfuerzos que todas estas organizaciones han hecho han sido bien exitosos en encontrar la epidemia en pacientes que son blancos, pacientes que se identifiquen, que están en riesgo, entonces se hacen la prueba. Pero en muchos de la comunidad hispana, ellos no se identifican como factores de riesgo, entonces el mensaje de prevención no les llega y por eso es que la incidencia del VIH ha aumentado en la comunidad latinx”.

Más de 1.1 millones de personas en Estados Unidos viven con VIH en la actualidad y 1 de cada 7 de ellos no lo saben. Se estima que unos 37,600 estadounidenses se infectaron con VIH en 2014. Y en 2015 fueron de hispanos el 24% (9,798) de los 40,040 nuevos diagnósticos de infección por el virus VIH en Estados Unidos.

En Florida, 4,925 personas fueron diagnosticadas con VIH en 2016, el 32 % hispanos.

Alejandro Acosta, coordinador de prueba VIH de Equality Florida, portador del VIH por 14 años, dijo que aun en las novelas se dramatiza esta situación, lo que no debe ser así.

“Aun en las novelas presentan al VIH como una tragedia. Soy VIH positivo, es importante que cambiemos la negatividad, recordemos que esto no es un asunto solo de la comunidad LGBT, es un asunto racial, social, económico, reproductivo. Es realmente importante que no perdamos el enfoque”, enfatizó Acosta.

Los representantes de las organizaciones citadas profundizaron en los avances y esfuerzos para lograr que más hispanos conozcan de los recursos disponibles, como pruebas de diagnóstico, tratamientos, ayuda médica y consejería mental, entre otros servicios, que los ayudan a enfrentar sus casos.

El pasado domingo brindaron información y la oportunidad de realizarse la prueba de detección del VIH en el evento de World Food Trucks, en Kissimmee.