Eduardo Yáñez se defiende de Jorge Ramos tras golpear a reportero

El actor aclara el mensaje que le escribió al periodista de Univision en Twitter

Durante la entrevista que Eduardo Yáñez ofreció a “El Gordo y La Flaca” a una semana del escándalo, también el actor se tomó la oportunidad para aclarar el mensaje que le escribió a Jorge Ramos en Twitter.

Después de que el actor mexicano usara la red social para pedir una disculpa por el altercado con Paco Fuentes, Yáñez respondió a un mensaje del periodista de Univision, palabras que ahora aclaró en el programa de espectáculos.

“Jorge es un periodista que a mi no me gusta en lo personal y tengo derecho a expresar mi contra con sus notas“, dijo. “Sin embargo es un periodista muy preparado, es uno de los más top que tenemos en español. Yo lo leo para diferir, casi siempre estoy de acuerdo con lo que el escribe pero en ciertos no estoy de acuerdo, no me gusta como lo hace”.

Además agregó: “Obviamente su posición es defender a todo el gremio de los periodistas y yo no me estoy defendiendo en contra de ellos y atacándolos, yo simple y sencillamente estoy defendiendo mi derecho de no hablar de mi vida personal. Mi respuesta a Jorge fue en el sentido de que hasta donde un reportero puede apretar las tuercas de una pregunta que ya le había contestado amablemente que no iba a hablar de ello”.