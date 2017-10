El desgarrador testimonio de Maxim Lapunov, víctima de la “purga gay” en Chechenia

"Cada día me aseguraban que me iban a matar. Y me decían cómo”, dijo que sujeto que pasó 12 días en una celda

Maxim Lapunov dice que fue retenido por la policía durante 12 días. Getty

Compartir