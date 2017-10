El relato de Demi Lovato sobre su adicción a las drogas y la foto de cuando tenía bulimia

La cantante lanzó nuevo disco y un documental, en el que da testimonio de cómo fueron los tiempos previos a ingresar en rehabilitación

El documental se llama Simply complicated -Simplemente complicado, en español- y el título no es nada exagerado: Demi Lovato transitó un arduo camino para recuperarse de su adicción a las drogas y sus desórdenes alimenticios, y decidió dar testimonio de ello.

Días después de que su nuevo álbum, Tell me you love me, salió a la venta, la cantante puso en su canal de YouTube este documental, de modo que cualquier pueda tener acceso a él. Y aun cuando la propuesta no es darle un tono dramático a su presente, los tramos en los que ella habla de lo duro que fue recuperarse marcan los puntos altos de la película.

“Me da vergüenza mirar atrás y ver quien fui“, dice en un momento, al hablar sobre el lugar central que ocupaba la droga en su vida. “La camuflaba en los aviones, en los baños, a medianoche. Y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria. (…) O estaba drogada o pensaba en las drogas“.

También, Lovato dio explicaciones sobre el violento incidente que protagonizó en 2010, cuando golpeó a una de sus bailarinas durante el tramo sudamericano de su gira junto a The Jonas Brothers. “Estaba en Colombia, en medio del tour de Camp Rock e invité a un grupo de gente a comer: mi banda y mis bailarines. Pagué por el alcohol, algunos trajeron marihuana; yo había consumido Adderall y destruimos el hotel. La administración presentó una queja y alguien me delató con el papá de los Jonas, con mi manager y con mi padre”, relató. Luego, se las ingenió para averiguar quién había sido la que la responsabilizó: la bailarina Alex Welch, más conocida como “Shorty”.

“Cuando me dijo que fue Shorty me acuerdo de mí pensando: ‘le voy a romper la cara a esa per*a’. Cuando había abordado el avión, me lancé hacía a ella y todo lo demás está borroso en mi mente“, añadió. De inmediato, se cancelaron sus presentaciones y se decidió su regreso a Estados Unidos para internarla en un centro de rehabilitación.

“Mi padre fue un adicto y un alcohólico y supongo que quise saber qué es lo que él encontró en las drogas y en el alcohol”, reflexiona ahora, a los 25 años.

Además, Lovato aseguró que batalla día a día para superar sus trastornos alimenticios, luego de haber padecido bulimia durante años. A través de Instagram, compartió dos fotos junto a la leyenda “Recuperarse es posible”; en una de ellas se la puede ver extremadamente delgada, mientras que en la otra se la nota mucho más saludable, tal como luce hoy.