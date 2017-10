Juan Manuel Cortés tiene noticias sobre el cáncer que le fue diagnosticado en 2015

¡GRACIAS DIOS! Tras dos años de haber terminado la quimioterapia, hoy mi doctora me confirma que estoy completamente sano, el cáncer es cosa del pasado. Hoy le agradezco a Dios por el milagro de la vida y por darme la oportunidad de ser tratado por la doctora Michele Astarita, que es un excelente ser humano. #fe #certeza #sanación #mentepositiva #mentasana #cuerposano #mentesanaencuerposano #kabbalah #Dios

A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa) on Oct 17, 2017 at 3:18pm PDT