¿Cuándo es necesario realizarse una mastectomía?

Actrices como Christina Applegate y Angelina Jolie han optado por realizarse este procedimiento

Christina Applegate reveló que se sometió a una doble mastectomía. Aunque superó En días recientes se dio a conocer la noticia de que la actrizreveló queAunque superó un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace nueve años, esta tomó la decisión por su predisposición genética a desarrollar este cáncer. Incluso, según el reportaje, la actriz indicó que el pasado 11 de octubre, removió sus ovarios y trompas de Falopio para prevenir que la enfermedad vuelva. Applegate explicó que tiene el gen mutado BRCA1, el que predispone la aparición de cáncer.

¿qué es una mastectomía? Se trata de una cirugía para extirpar el seno, que se realiza para tratar o para prevenir el cáncer de seno. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Otras de las famosas que ha recurrido a una doble mastectomía ha sido Angelina Jolie y posteriormente se removió sus ovarios. Pero,La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo.

Las principales son:

Mastectomía total: Se extirpan completamente ambos senos (tejido mamario) y los pezones. Proporciona la mayor reducción de riesgo de cáncer de seno porque se extirpa más tejido de seno en este procedimiento que en una mastectomía subcutánea

Se extirpan completamente ambos senos (tejido mamario) y los pezones. Proporciona la mayor reducción de riesgo de cáncer de seno porque se extirpa más tejido de seno en este procedimiento que en una mastectomía subcutánea Mastectomía subcutánea: Puede incluir extirpar todo el tejido de seno que sea posible dejando intactos los pezones. Se conserva el pezón y permiten que los senos se vean más naturales si la mujer elige tener después una operación de reconstrucción de los senos.

Puede incluir extirpar todo el tejido de seno que sea posible dejando intactos los pezones. Se conserva el pezón y permiten que los senos se vean más naturales si la mujer elige tener después una operación de reconstrucción de los senos. Mastectomía radical modificada: Extirpación del seno, la mayoría de los ganglios linfáticos axilares y, con frecuencia, la membrana que recubre los músculos del pecho

Extirpación del seno, la mayoría de los ganglios linfáticos axilares y, con frecuencia, la membrana que recubre los músculos del pecho Lumpectomía: Extirpación del tumor y algo del tejido sano alrededor de este.

Extirpación del tumor y algo del tejido sano alrededor de este. Video: 12 síntomas para detectar el cáncer de mama

Una mujer puede tener un riesgo muy alto de padecer cáncer de seno si tiene antecedentes familiares muy marcados de cáncer de seno o de cáncer de ovarios; si tiene una mutación muy nociva (que causa enfermedades) en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2 o una mutación de alta penetrancia en uno de los varios genes asociados con el riesgo de cáncer de seno, como lo son el gen TP53 o el PTEN.

La otra clase de operación para reducir el riesgo es la salpingooforectomía bilateral profiláctica, la cual algunas veces se llama ooforectomía profiláctica. Esta operación implica que se extirpen los ovarios y las trompas de Falopio y se pude hacer por separado o junto con una mastectomía bilateral profiláctica en mujeres premenopáusicas que tienen un riesgo muy alto de cáncer de seno.

Al extirpar los ovarios en las mujeres premenopáusicas se reduce la cantidad de estrógeno producido por el cuerpo. Ya que el estrógeno promueve el crecimiento de algunos cánceres de seno, la reducción de la cantidad de esta hormona en el cuerpo al extirpar los ovarios puede hacer lento el crecimiento de esos cánceres de seno.

Reconstrucción del seno



Aquellas pacientes a las que se les practica una mastectomía, tienen la opción de someterse a una cirugía o no para reconstruir la forma del seno. Si elige no someterse a la operación, puede optar por usar una prótesis (aparato o dispositivo que simula la forma del seno), usar rellenos dentro del brasier o sostén o no hacer nada. Todas estas opciones tienen sus ventajas y desventajas y lo que es bueno para una mujer puede no serlo para otra.

La reconstrucción del seno puede hacerse al mismo tiempo que la mastectomía o más tarde. Si parte de su tratamiento es radioterapia, su doctor puede sugerirle realizar la reconstrucción más adelante cuando termine con la terapia.

Un cirujano puede reconstruir una mama de diferentes maneras. Algunas mujeres eligen implantes mamarios, que están rellenos de solución salina o gel de silicona. Otro método es usar su propio tejido extraído de otra parte del cuerpo. El cirujano plástico puede extraer piel, músculo y grasa de la parte baja del abdomen, espalda o cola.

El mejor método dependerá de la edad, tipo de cuerpo y el tipo de cirugía que haya tenido. Un cirujano plástico puede ayudarte con la decisión.