A-Rod: “A mis hijas les ha tocado la lotería con Jennifer”

Natasha y Ella están "muy emocionadas" con el romance entre Jennifer López y su padre Alex Rodríguez

Desde que decidieran hace unos meses confirmar oficialmente su romance -el cual ya era un secreto a voces- y dar comienzo a una política informativa mucho más transparente sobre los entresijos de su historia de amor, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez no han dejado de presumir abiertamente de las buenas migas que cada uno de ellos ha hecho con los hijos del otro y, por supuesto, de la amistad tan entrañable que están forjando sus retoños entre ellos.

Pero por si no fuera suficiente con las bonitas estampas familiares que han venido compartiendo en sus redes sociales, especialmente aquella que en julio les retrataba disfrutando de una agradable jornada de piscina junto a Natasha (12), Ella (9) -fruto del ya disuelto matrimonio entre el exdeportista y su exmujer Cynthia Scurtis-, Max y Emme (9) -los retoños de la estrella del pop y Marc Anthony– ahora el exjugador de béisbol ha ofrecido un nuevo ejemplo que revela hasta qué punto sus niñas están encantadas con Jennifer y se han integrado en su día a día.

“Cada vez que voy a Las Vegas con ellas, literalmente no se separan del lado de Jennifer. Se van bien temprano a su camerino y le ayudan a vestirse y a maquillarse, como si fueran parte de su séquito o de su equipo de asistentes”, ha explicado orgulloso Alex en conversación con la revista People.

“Creo que a mis hijas les ha tocado la lotería. Me imagino, si me pongo en el lugar de dos niñas de 12 y 9 años, que pensarán algo así: ‘Oh Dios mío, soy el ser humano más afortunado del planeta’. La verdad es que están muy emocionadas con todo lo que está pasando”, ha añadido para incidir aún más en la buena sintonía que reina entre todos ellos.

Al margen de las infinitas ventajas que se desprenden de tener acceso privilegiado al camerino de una de las estrellas más famosas y polifacéticas del planeta, lo cierto es que el flamante novio de la diva del Bronx está mucho más satisfecho de que sus niñas hayan encontrado en Jennifer a uno de sus principales modelos de conducta.

“Mis niñas adoran a Jennifer. Es un gran ejemplo a seguir para ellas y por eso no paran de decir que quieren hacer todo lo que hace Jennifer. Quieren cantar, quieren bailar, producir, dirigir. Mucha gente no sabe que, además, Jennifer es una gran atleta y una mujer de negocios sensacional. Así que me considero el padre más afortunado del mundo por la oportunidad que tengo de exponer a mis hijas a una persona tan brillante como Jennifer”, confesaba recientemente a ‘Entertainment Tonight’.