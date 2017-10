Terapia vikinga: miles participan en estas batallas feroces… y saludables

Parece la filmación de un capítulo de “Juego de Tronos”.

Cada año, Wolin, una isla polaca en el mar Báltico, es la sede de una de las reuniones más grandes del mundo de entusiastas de los vikingos.

Cientos de personas llegan a recrear la cultura vikinga y participar en batallas feroces y competitivas.

Muchos van porque les apasiona la historia. Pero para un número significativo de ellos es una forma de escapar de su pasado, un pasado marcado por la violencia.

La escena vikinga atrae a veteranos de guerra, ex hooligans del fútbol y otros que están tratando de dominar su violencia.

También parece atraer a hombres que han perdido el norte y están buscando un propósito.

Cuatro de los cerca de 2,000 miembros del grupo internacional llamado Jomsborg Vikings le explicaron a la BBC por qué les atrae el mundo vikingo y cómo ha cambiado sus vidas.

Max Bracey —o Maximas von Bracey, para darle su nombre vikingo— lidera un contingente vikingo británico llamado Ulflag. Su trabajo cotidiano es dirigir una tienda que vende parafernalia vikinga en Londres.

“Muchas de estas personas son adictas a la adrenalina”, explica, “realmente quieren participar en algo que los haga sentir vivos y parte de una fraternidad”.

“Les da la oportunidad de liberar los impulsos violentos naturales que tenemos los humanos. Además, esta es una forma de explorar cómo vivían nuestros antepasados”.

Von Bracey empezó a participar en recreaciones de la vida vikinga en un punto bajo de su vida.

Su padre había muerto de cáncer y una relación a largo plazo con su novia había llegado a su fin.

Probó varias artes marciales, pero ninguna lo satisfizo completamente.

“Lo que me ayudó fue Ulflag, mi hermandad, gente que amaba como si fueran de mi familia. Si no fuera por eso, probablemente me habría ido a pelear a Medio Oriente “. Von Bracey