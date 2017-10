“Cruz Azul no es un equipo grande” ¿Estás de acuerdo con Paco Jémez?

El técnico de la 'Máquina' incendia la casa con declaraciones que tienen al menos dos lecturas

PUEBLA, México -“No somos un equipo grande. Hoy hemos dejado muy claro que no somos un equipo grande“. Si Cruz Azul ya había sido exhibido en la cancha por Lobos BUAP, su técnico Paco Jémez se encargó de rematarlo en la rueda de prensa.

El 3-0 con que los poblanos derrotaron a La Máquina provocó que su entrenador hiciera una autocrítica radical. “Este ha sido el peor partido de toda la temporada, será difícil hacerlo peor y sólo nos queda mejorar, siempre mostramos una cara distinta en todos los juegos que hemos enfrentando, y un equipo que busca la Liguilla no puede cometer errores“, dijo y con bastante razón, pues Cruz Azul fue víctima del hambre de un equipo que aspira a quedarse en Primera y que desde el primer minuto salió a comerse al rival.

Julián Quiñones fue el primero en desnudar las carencias celestes apenas al 12′ cuando aprovechó un mal despeje de la visita.

Luego los Licántropos le cedieron la bola a Cruz Azul, y tras sortear algunos minutos de apremio, lo cazaron a la contra; al 35′ Fabbro tomó un pase filtrado, dejó atrás a la central y cruzó por abajo a Corona.

El segundo lapso mostró a un Cruz Azul con la pelota en los pies pero con cero idea en la cabeza y Lobos BUAP lo remató a los 70 minutos, cuando el árbitro Diego Montañosa Robles marcó un penal dudoso de Corona sobre Julián Quiñones, que el mismo delantero cobró engañando a Chuy para el 3-0 definitivo.

“Me voy molesto por el rendimiento del equipo, pero tenemos que irnos avergonzados de lo que hicimos, fue un partido muy malo, un equipo tiene que saber competir cuando las cosas no salen bien, pero nosotros no supimos”. Con esa autocrítica de Jémez, no hacen faltan memes para reflejar lo que se vio ayer en Puebla.