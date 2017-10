Disney coquetea con la idea de resucitar ‘High School Musical’

Una nueva generación ilusiona a los fans

Han pasado casi diez años desde que se estrenara la tercera y última entrega de la saga de películas ‘High School Musical‘, con la que la factoría Disney decía definitivamente adiós a los personajes que catapultaron al estrellato a actores como Zac Efron, Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale al tiempo que dejaba profundamente entristecidos a aquellos adolescentes que durante años disfrutaron de sus aventuras.

Por eso mismo, tanto la multinacional estadounidense como el director que se encargó de dirigir y coreografiar la ya clásica trilogía, Kenny Ortega, estarían planteándose ahora retomar tan exitosa fórmula para darles una buena alegría a los ya no tan jóvenes seguidores de la franquicia y, sobre todo, para ganar nuevos adeptos.

Eso sí, para conseguirlo será fundamental “traer a una nueva generación de actores” que estén a la altura de sus predecesores y, evidentemente, narrar historias desde un enfoque más acorde a los tiempos actuales y que saquen el máximo partido de las tendencias imperantes entre el público adolescente de hoy en día.

“Creo que Disney Channel y la compañía están muy interesados en hacer ‘High School Musical 4’, que es como estamos llamando al proyecto. Cierto es que nuestro reparto original disfruta de vidas y carreras completamente diferentes. No quiero decir que no me gustaría que volvieran, pero creo que sería mucho más conveniente traer a una nueva generación de actores para que el público descubra nuevas caras”, ha revelado Kenny Ortega en exclusiva a la agencia de noticias Bang Showbiz.

Sin embargo, si al proyecto de hacer una cuarta entrega le hubieran dado luz verde no ahora sino hace una década, a Kenny Ortega no le hubiera extrañado en absoluto que los guionistas hubiesen tirado de inventiva para asegurarse de que los protagonistas originales, quienes finalizan su etapa en el instituto al final de la tercera, se hubieran quedado un poco más en el último curso.

“Podríamos haberlo hecho así, que por alguna razón se hubieran tenido que quedar un año más, o que Troy [Zac Efron] decidiera quedarse en el instituto haciendo cualquier cosa. Hacer una película de reunión sería mucho más difícil, deberíamos mover demasiados hilos para poder darle el poder a la gente”, ha bromeado en la misma conversación.