Elenco de ‘Papá a toda madre’: Conoce a los personajes de telenovela de Univision y Televisa

Sebastián Rulli y Maite Perroni protagonizan telenovela cómica

La telenovela “Papá a toda madre” de Televisa y Univision cuenta con un reparto que está acostumbrado a aparecer en melodramas. Por ende, esta producción representa un reto para cada uno de los actores que a parecen en pantalla.

Para el productor Eduardo Meza, no fue tarea fácil conformar a su elenco, pero al final logró juntar a un cuadro de actores que hará de esta historia un éxito. ¡Conoce a los personajes de la telenovela aquí!

ELENCO

Sebastián Rulli es Mauricio

Heredero de Logatoys, mujeriego empedernido, malinchista y fiestero. Se entera por Fabián, su mano derecha y amigo de toda la vida, que la empresa está en bancarrota. Mauricio conoce a Miranda con el fin de enamorarla y casarse para que su futuro suegro millonario, rescate su empresa. Pero el día de la boda, aparece Anifer, una encantadora niña de siete años que irrumpe en el lugar e impide el matrimonio, bajo el argumento de que el novio es ¡su papá! Los planes de Mauricio se vienen abajo y además tiene que hacerse cargo de la pequeña. Al principio la ve como un estorbo, pero poco a poco le va ganando el corazón. Mauricio siempre creyó que viviría una vida sin compromisos, hasta el final de sus días, pero enfrentará la prueba más difícil: la de ser padre.

Maite Perroni es Renée

Empleada en la fábrica de Logatoys, auxiliar en el mantenimiento de la línea de producción. Mujer bella, fuerte y aguerrida. A punto de titularse en la carrera de Mecatrónica. Desea hacer una maestría en Robótica en Estados Unidos. Es ahijada de Nerón. Vive con Cata, su madre, quien está muy enferma y Renée deberá sacrificar los sueños de su maestría para poder solventar los gastos médicos de su madre. El amor no está en sus planes, lo más importante es cumplir sus metas profesionales, hasta que conoce a Mauricio y Anifer, que le hacen ver otra cara de la vida.

Regina Soto es Anifer

Es una niña muy inteligente, bonita, noble y valiente. A pesar de su corta edad habla de manera correcta. Creció en un pueblo de la selva chiapaneca como hija de María, madre soltera. De su padre sólo sabe que se llama Mauricio López-Garza, pero no lo conoce ni siquiera en fotografía. Su crianza en contacto con la naturaleza la hizo más directa y eso la mete en problemas por decir lo que piensa. Se vuelve celosa cuando se encariña con su papá y lo quiere “guardar” para su mamá.

Mark Tacher es Fabián

Es el mejor amigo de Mauricio. Es un hombre atractivo, metódico y disciplinado, cuyo motor es la envidia. Es un maestro de la hipocresía con la que oculta su verdadera personalidad. Justo por esta “cualidad”, oculta bien sus traiciones y golpes bajos contra Mauricio. En el fondo siente un vacío que no puede explicar y que no es capaz de llenar con nada. Siempre se ha sentido menos que Mauricio, aunque cuida de no delatarse. Su principal objetivo será destruirlo quitándole todo lo que éste ama, incluyendo a su hija y a Renée.

Sergio Mur es Jorge

Abogado de Logatoys. Cuando era niño, sus papás lo traían de una casa a otra, y tuvo que ayudar con la crianza de todos los chiquillos que iban llegando a las vidas de sus padres. Como una forma de sobrevivir a esta vida caótica, se convirtió en cuadrado, estricto y en cierto modo controlador, ya que se niega a cambios abruptos que puedan alterar su vida o la de sus seres queridos. Su familia parece ser perfecta, pero es sólo apariencia. Su esposa lo deja por otro hombre y aunque en un principio él no quiere divorciarse, se da cuenta que la separación es inminente. Jorge decide quedarse con sus hijos fingiendo y ocultándole a todos los motivos de la separación.

Raúl Araiza es Toño

Empleado en Logatoys. Es un hombre optimista, desorganizado, machista y encantador. Está casado con Vero, con quien tiene tres traviesos niños: Tania, Neto y Fidel. Enfrentará sus peores días cuando no encuentre trabajo y su esposa sí, por lo que se verá obligado a ser el responsable del hogar y de sus hijos, creyendo que es “tarea fácil”, sin imaginar siquiera lo que se le avecina.

Juan Carlos Barreto es Nerón

Recién jubilado de Logatoys, ex jefe de control de calidad. Noble, machista y trabajador. Es viudo desde hace más de un año, pero vive su “segundo aire” con Flor Ivonne, una mujer 30 años más joven que él, enfrentando, no sólo una nueva paternidad, sino también sus propios prejuicios y complejos acerca de lo que otros piensen: que Flor es su hija y su bebé, su nieta.

Verónica Jaspeado es Verónica

Es una mujer que encontrará el éxito profesional, pero sufrirá al estar alejada del hogar y del afecto de sus hijos. Enfrentará los prejuicios de su marido, un hombre acostumbrado a ser el proveedor y a que su mujer esté en casa y lo atienda.

Ana La Salvia es Dulce

Mujer ambiciosa que no encontró en Jorge al hombre que le daría una vida llena de comodidades y seguridad, por lo que decide probar suerte con un nuevo amor.

Michelle González es Flor Ivonne

Es una joven independiente que cree en la familia. Para ella, Nerón es la pareja ideal, pero tendrá que luchar contra su machismo y así lograr sus sueños.