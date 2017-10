Los Angeles Dodgers vs Houston Astros, Juego 1 Serie Mundial, horario y canales de TV

Los Dodgers parten como favoritos a ganar el título de las Mayores

La hora final del béisbol de las Grandes Ligas comienza este martes entre Los Angeles Dodgers y Houston Astros.

Los angelinos son los favoritos de muchos para ganar la Serie Mundial 2017 Ganaron su serie 4-1 a Chicago Cubs, así que llegan con mayor descanso que el rival. Los Astros tuvieron que esforzarse por siete juegos para eliminar a New York Yankees.

Clayton Kershaw (18-4) será el abridor de los Dodgers mientras que el zurdo Dallas Keuchel (14-5) tendrá la misión por los Astros.

Por TV e Internet

Qué: Houston Astros @ Los Angeles Dodgers

Dónde: Dodger Stadium, Los Ángeles

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO